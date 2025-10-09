Naujausiame partijų reitinge – R. Žemaitaičio „aušriečių“ pakilimas

Kaip skelbia portalo „Delfi“ užsakymu atlikta apklausa, ši partija pakilo į trečią reitingo lentelės poziciją, iš šios išstūmusi Sauliaus Skvernelio vadovaujamus demokratus.
Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, už „aušriečius“ balsuotų 8,5 proc. rinkėjų, kai liepą jų buvo 3,4 proc.
Tuo metu konservatorius palaikytų 14,5 proc. rinkėjų (liepą – 13 proc.), socialdemokratus – 10,5 proc. (liepą – 10,2 proc.), Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ – 7,1 proc. (liepą – 9,3 proc.), „valstiečius“ – 6,9 proc. (liepą – 6,1 proc.), liberalus – 3,6 proc. (4,1 proc.), Nacionalinį susivienijimą – 2,1 proc. (liepą – 1,7 proc.), Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą – 2 proc. (liepą – 2,5 proc.).
Šoktelėjo I. Ruginienės reitingas
Apklausų metu gyventojai taip pat buvo paprašyta įvardinti tinkamiausią, jų nuomone, premjero postą užimti politiką ar visuomenės veikėją.
Daugiausia respondentų (13 proc.) eiti šias pareigas tinkamiausia laiko buvusią premjerę Ingridą Šimonytę. Liepą jos reitingas siekė 12,5 proc.
Į antrą reitingo poziciją pakilo dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Ją palaikantys nurodė 7,3 proc. gyventojų (liepą – 0,3 proc.).
Tuo metu S. Skvernelis pelnė 6,3 proc. (liepą – 9 proc.), R. Žemaitaitis – 5,7 proc. (liepą – 3,2 proc.), liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen – 5proc. (liepą – 7,2 proc.), „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga – 3,7 proc. (liepą – 3,4 proc.), laikinasis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius – 2,7 proc., konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas – 2,6 proc. (liepą – tiek pat), Virginijus Sinkevičius – 2,1 proc. (liepą – 3,1 proc.) bei buvęs energetikos ministras, dabartinis „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis – 1,8 proc. (liepą – 1,7 proc.).
Bendrovė „Spinter tyrimai“ apklausą atliko rugsėjo 17–27 dienomis, jos metu telefonu ir internetu apklausta 1017 respondentų. Tyrimo rezultatų paklaida siekia 3,1 proc.
Nemuno aušraRemigijus ŽemaitaitisApklausa
Rodyti daugiau žymių