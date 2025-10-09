Nepagrįstai praturtėjusi buvusi Joniškio tarybos narė D. Žilevičienė grąžins apie 2,3 tūkst. eurų

Kaip teigiama Šiaulių apylinkės teismo pranešime spaudai, taikos sutartis pasirašyta tarp viešąjį interesą ginančio prokuroro Donato Micevičiaus, buvusios Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės D. Žilevičienės ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos.
Pagal susitarimą, D. Žilevičienė pinigų sumą, kurią nepagrįstai gavo kaip išmoką už tarybos nario veiklą, sumokės per 12 mėn., kiekvieną mėnesį mokant po 190 eurų.
Civilinės bylos duomenimis, D. Žilevičienė Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės pareigas ėjo 2019–2023 metais. Per kadenciją ji pateikė savivaldybės administracijai apmokėti 6 998 eurus išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla – degalus automobiliui, kanceliarines išlaidas ir telekomunikacijų paslaugas. Joniškio rajono savivaldybės administracija D. Žilevičienei iš viso sumokėjo 6 395 eurus.
Prokuroro tyrimo metu buvo nustatyta, kad beveik 4 110 eurų suma realiai galėjo būti D. Žilevičienės išleista vykdant savivaldybės tarybos narės funkcijas, t. y. degalams įsigyti, mobiliojo ryšio paslaugai apmokėti, už kanceliarines prekes, o likusios išlaidos – 2 285 eurai – yra nelaikytinos susijusiomis su tarybos narės veikla.
Anot teisėsaugos, politikei nepagrįstai buvo atlygintos išlaidos už kuro įsigijimą karantino ir nedarbingumo laikotarpiais, 14 kartų pirkus kurą kituose Lietuvos miestuose, už kitų telefonų (nuo 3 iki 5 telefono numerių) sąskaitų apmokėjimą.
Teismo nutartis, kuria patvirtintas taikos susitarimas, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir apeliacine tvarka neskundžiama.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
