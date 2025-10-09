R. Popovienė nesupranta, kodėl kultūros darbuotojai protestuoja būtent prieš „Nemuno aušrą“

„Koalicinė sutartis yra pasirašyta ir pasiskirstytos tam tikros sritys. Ir labai sunku dabar pasakyti, kodėl iš tiesų protestuotojai, kultūros darbuotojai protestuoja būtent prieš „Nemuno aušrą“ – protestuoja kaip prieš politinę partiją, aš taip suprantu. Man tikrai neteko susitikti, įsiklausyti, kur yra pagrindinė problema, nes aš manau, kad pagrindinės problemos turėtų būti dėl sprendimų, dėl tam tikrų procesų vykdymo“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė R. Popovienė.
„Tai nežinau, gal susitiksiu ateityje ir pati išgirsiu (protestuotojų argumentus – ELTA), bet iš tiesų tai turėtų būti, manau, konstruktyvūs pokalbiai, dėl ko iš tiesų yra tas nepritarimas, nesutarimas, kodėl yra kažkokios įtampos ir baimės“, – dėstė ji.
Ar siekiant spręsti padėtį kultūros sektoriuje būtų reikalingi dar vieni ministerijų mainai, R. Popovienė nesiėmė vertinti.
„Iš tiesų yra derybinė grupė, yra koalicinė taryba, kuri ir sprendžia tuos klausimus“, – nurodė socialdemokratė.
Ministrė tvirtino – jos siekis šiuo metu stabilizuoti situaciją Kultūros ministerijoje.
„Pagrindinis dalykas dabar dirbti pagrindinius darbus, kas yra aktualiausia – tai yra biudžetas. Taip pat išsinagrinėti tuos procesus, kuriuos reikia skubiai priimti. Žinoma, yra 20-osios Vyriausybės programa, ruošiamės ir Vyriausybės priemonių planui. Tie pagrindiniai darbai, kurie yra reikalingi, tuos darbus ir dirbsime. Pirmadienį kaip tik susitiksiu su Kultūros ministerijos darbuotojais, su skyrių vedėjais“, – kalbėjo R. Popovienė.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Šiuo metu laikinai kultūros ministrės pareigas pavesta eiti švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei.
