R. Tamašunienė apie „čekutininkus“: bausmių neišvengs

„Išliks bausmės neišvengiamumo principas, kas yra labai svarbu. Tie, kurie netinkamai panaudojo biudžeto lėšas, privalės jas grąžinti. (...) Bausmės BK trumpinamos nereikšmingai. Svarbu pabrėžti, kad tai neturės įtakos už korupciją nuteistiesiems ir bausmę atliekantiems žmonėms“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė R. Tamašunienė.
Ministrė kritikavo audito institucijas, kurios, anot jos, nesiėmė savivaldos politikams skirtų lėšų panaudojimo kontrolės.
„Tenka apgaleistauti, kad kontroliuojančios institucijos, kaip Valstybė kontrolė, vidaus auditai nesiėmė būtent šitos savivaldybių biudžeto eilutės panaudojimo vertinimo“, – sakė R. Tamašunienė.
Ji mato problemą dėl savivaldos tarybos nario veiklai skirtų lėšų apskaitos visoje šalies savivaldoje.
„Negalėjo visi vienodai Lietuvoje – nuo Žemaitijos iki Pietryčių Lietuvos sugalvoti vienodai klastoti tuos „čekiukus“. Tai buvo suma, skirta tarybos nario veiklai, ir ta apskaita buvo tikrai labai ydinga“, – mano R. Tamašunienė.
Kaip skelbė ELTA, Seimas iš naujo nutarė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos vetuotas prieštaringai vertinamas parlamentarų priimtas Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas.
Už tai ketvirtadienį balsavo 66 Seimo nariai. 39 parlamentarai palaikė prezidento siūlymą laikyti įstatymą nepriimtu.
Šalies vadovo grąžintą dokumentą dar svarstys parlamentinis Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK). Galutinai dėl jo Seimas ketina apsispręsti kitą savaitę, spalio 16 d.
Taip pat kitą savaitę parlamentarai planuoja priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisas, leisiančias kriminalinę žvalgybą taikyti ir apysunkiems nusikaltimams.
Rita Tamašunienė
Baudžiamasis kodeksas (BK)
