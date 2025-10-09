Šalies vadovams – etnokultūros bendruomenės vieša žinia dėl „Nemuno aušros“

„Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda, LR Ministre Pirmininke Inga Ruginiene, LR Seimo Pirmininke Juozai Olekai, mes nematome tvaraus bendradarbiavimo su partija „Nemuno aušra“ perspektyvų. Raginame išgirsti Lietuvos kultūros bendruomenės išsakytus reikalavimus ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta neatitaisoma žala mūsų valstybei, visam kultūros sektoriui, įskaitant etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo sritį“, – rašoma laiške.
Valstybės vadovams skirtą laišką pasirašė 163 organizacijos: Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos etnografijos muziejus, Lietuvos antropologų asociacija, Lietuvos religijotyrininkų draugija, Prigimtinės kultūros institutas, Vilniaus universiteto Kultūros centras ir Vilniaus etninės kultūros centras, „Dainų šventę“ organizuojantis Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir kiti.
Taip pat pasirašė ansambliai, kapelos, klubai, bendruomenės ir organizacijos iš įvairiausių Lietuvos regionų.
Tarp pasirašiusiųjų – ir folkloristai bei jų šeimų nariai, pedagogai, restauratoriai, muziejininkai ir bibliotekininkai, kryždirbiai, choristai, menotyrininkai ir kt.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
LRT užsakymu tyrimų bendrovė „Norstat“ reprezentatyvią gyventojų nuomonės apklausą atliko spalio 1–6 dieną. Telefonu ir internete apklausti buvo 1 tūkst. Lietuvos gyventojų, paklaida – 3,1 proc.
