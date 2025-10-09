Ž. Vaičiūnas sako dar neįstojęs į Socialdemokratų partiją

Apie tai, kad Ž. Vaičiūnas pažadėjo tapti šios politinės jėgos nariu, prieš kelias savaites skelbė premjerė Inga Ruginienė – teigta, kad toks reikalavimas politikui iškeltas jam norint likti dirbti I. Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje.
Ministro priesaiką Ž. Vaičiūnas davė paskutinę rugsėjo savaitę.
„Dėl viešai duoto pažado (tapti LSDP nariu – ELTA) – ne, jis dar nėra įvykdytas, klausimas yra atviras ateičiai“, – Seime Vyriausybės valandos metu ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
Anksčiau Eltos kalbinti socialdemokratų atstovai teigė nesureikšminantys ministro delsimo tapti šios partijos nariu, taip pat sakė neketinantys šiuo klausimu Ž. Vaičiūnui daryti spaudimo.
ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.
Atsistatydinus Gintauto Palucko Ministrų kabinetui, viešai diskutuota, jog Ž. Vaičiūnas galėtų tęsti darbus ir I. Ruginienės Vyriausybėje – jo kandidatūrą rėmė Prezidentūra.
Vis tik, pagal pirminę koalicinę sutartį energetikos ministro portfelis buvo deleguotas „Nemuno aušrai“.
Pastarajai nerandant tinkamų kandidatų į šias pareigas, LSDP ir „aušriečiai“ apsikeitė Kultūros ir Energetikos ministerijomis – vadovauti pastarajai socialdemokratai pasiūlė Ž. Vaičiūną.
Žygimantas VaičiūnasEnergetikos ministerijaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių