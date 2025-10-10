Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

A. Klišonis: „aušriečių“ teiginiai apie Vilniaus „elitą“ yra spjūvis savivaldybėms

2025 m. spalio 10 d. 12:03
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Audrius Klišonis sako, kad „aušriečių“ teiginiai, neva kultūra yra matoma tik Vilniaus „elito“ žmonėms, yra mažesnių miestų gyventojų pažeminimas.
„Įžeidė (Ignoto Adomavičiaus – ELTA) buvusio ministro pasakymai, kad Skuodas nežino, kas yra Čiurlionis. Tai man iš tikrųjų rodo, kad tas žmogus, kuris buvo pretendentas į kultūros ministrus, jis apie Čiurlionį nėra nieko skaitęs (...) geriau nekalbėtų, o patylėtų“, – Eltai penktadienį komentavo LSA vadovas.
Anot LSA vadovo, kultūros renginiai yra prieinami ne tik sostinės gyventojams.
„Savivaldybės turėjo visą eilę renginių, prieinamumas buvo didelis ir tai yra spjūvis žmonėms, kurie stengiasi, dirba visą gyvenimą“, – teigė A. Klišonis.
ELTA primena, kad socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
Audrius KlišonisLietuvos savivaldybių asociacijaNemuno aušra
