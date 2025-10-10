Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
D. Šakalienė sprendimų dėl poligonų tikisi Seimo rudens sesijoje: reikia susitarti su savivaldybėmis

2025 m. spalio 10 d. 14:35
Krašto apsaugos ministerijai (KAM) su savivaldybėmis pasirašius memorandumą dėl poligonų steigimo, ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad visi paruošiamieji darbai jau yra parengti. Dabar, anot ministrės, būtina pasiekti susitarimą su savivaldybėmis.
„Pagal tai priklausys poligonų įstatymo konkretus turinys. Visi paruošiamieji darbai yra parengti, reikia tik įrašyti tam tikras detales (…) kaip tinkamos, kariuomenės yra vertinamos septynios teritorijos, bet pirmiausia, turime kalbėtis su savivaldybėmis, nes čia yra labai griežtas sutarimas. Negali būti siurprizų, tai žmones tikrai nuvilia, sukuria prielaidas nelabai mums draugiškoms valstybėms organizuoti informacines operacijas“, – penktadienį žurnalistams sakė D. Šakalienė.
Krašto apsaugos ministrė tikisi, kad visi sprendimai dėl naujų poligonų bus priimti Seimo rudens sesijoje.
„Tikrai norime rudens sesijoje, kad būtų visi įstatyminiai projektai pateikti, visi susitarimai pasirašyti ir pradėtume judėti su praktiniais darbais. Yra tų darbų skirtingų, priklausomai nuo teritorijų – vienur jų yra daugiau, kitur jų yra mažiau, tai čia bus labai svarbus tas galutinis sprendimas“, – komentavo D. Šakalienė.
ELTA primena, kad krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė anksčiau žadėjo, kad rugpjūčio pabaigoje bus atrinktos dvi naujiems poligonams Lietuvoje tinkamiausios teritorijos, bet užtrukus Vyriausybės formavimui minėti darbai užsitęsė.
Birželio mėnesį Aplinkos ministerija nurodė septynias naujam kariniam poligonui tinkamas teritorijas. Vis tik, kaip tuomet pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), brigados dydžio poligonui reikalingo 20 tūkst. hektarų ploto vienoje vietovėje nėra.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
