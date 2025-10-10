G. Nausėda tikisi teisingo Vyriausybės sprendimo dėl Regionų ministerijos

„Regioninė politika – itin svarbi, kompleksiška sritis, kuri reikalauja aiškios lyderystės, koordinavimo galimybės ir viso ministrų kabineto sutelkto darbo. Galbūt jau tikrai verta turėti regionų ministrą prie Vyriausybės posėdžių stalo?“ – kėlė klausimą šalies vadovas, kreipdamasis į penktadienį Prezidentūroje vykstančio Regionų forumo dalyvius.
„Tikiu, kad naujoji Vyriausybė, rimtai ir atsakingai įsivertinusi poreikį, priims teisingą sprendimą. Atėjo metas realiems darbams“, – ragino jis.
G. Nausėda priminė, kad Prezidentūra pasiūlė Regionų ministerijos idėją – kaip būdą formuoti ir sėkmingai įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką.
„Tokio ar panašaus įrankio šiandien, deja, neturime. Tikrai daug kalbame apie regioninės atskirties, visuomenės poliarizacijos ir fragmentacijos mažinimą, tačiau kryptingai šia kryptimi nedirbame. Neužtikriname kokybiškų viešųjų paslaugų vietos gyventojams. Ne tik optimizuojame bendrojo ugdymo tinklą, bet ir laikas nuo laiko kalbame apie regioninių kolegijų tinklo siaurinimą. Nepadarėme pakankamai, kad regionai būtų patrauklūs gyventojams likti, o verslui – investuoti“, – apgailestavo prezidentas.
Šalies vadovo teigimu, būtina užtikrinti, kad regioninės plėtros programos vykdymas atsidurtų vienose rankose, užuot dėl pavienių projektų sprendžiant atskiroms ministerijoms.
„Turime atverti galimybes regionų plėtros priemones planuoti „iš apačios į viršų“, remiantis savivaldybių, regionų plėtros tarybų ir partnerių iškeltais tikslais bei poreikiais. Regionų plėtros tarybos privalo būti stiprinamos, plečiant jų administracinius išteklius, kompetencijas ir atsakomybes. Tada ir tik tada jos galės efektyviai spręsti regionams kylančius iššūkius“, – pabrėžė G. Nausėda.
ELTA primena, kad 19-oji Vyriausybė savo programoje buvo įsipareigojusi įsteigti naują Regionų ministeriją. Vis tik, naujosios, Ingos Ruginienės vedamos Vyriausybės programoje tokio tikslo neliko.
I. Ruginienė Regionų ministerijos idėja buvo suabejojusi ir anksčiau – pasak socialdemokratės, naujos koncepcijos institucija neturi pakankamai visuomenės palaikymo.
Po vieno iš rugpjūčio mėnesį vykusių susitikimų su prezidentu G. Nausėda, I. Ruginienė teigė valstybės vadovui pateikusi alternatyvių pasiūlymų.
