G. Nausėdos kantrybė trūko: netvirtinsiu nė vieno „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus

„Tai yra pasibaisėtina ir absoliučiai nepriimtina. Tai neatspindi Lietuvos vertybių ir nėra apie Lietuvą. Politinė kova jokiomis aplinkybėmis negali virsti tuo, ką matome ir girdime pastarosiomis dienomis.
Viduramžius primenanti neapykantos retorika ir tamsiausius 20-ojo amžiaus laikus menantis visuomenės supriešinimas yra žemiausia, ką matome per atkurtos nepriklausomos valstybės istoriją“, – komentare Eltai teigė G. Nausėda.
„Noriu pasakyti aiškiai ir nedviprasmiškai – kaip valstybės vadovas netvirtinsiu jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus“, – pabrėžė jis.
Šalies vadovas taip pat kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius, ragindamas atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.
„Save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės. Jei „Nemuno aušros“ partijoje yra žmonių, kuriems ne pakeliui su tokiais pareiškimais, jiems laikas prabilti“, – akcentavo prezidentas.
ELTA primena, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė jis.
Savo ruožtu A. Gelūnas Eltai teigė svarstantis, kreiptis į teisėsaugą.
„Tai toks kartotinis, galbūt pasakyčiau, piktybinis antisemitizmas“, – penktadienį Eltai sakė A. Gelūnas.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
Kaip skelbta, socialdemokratams nutarus išmainyti Energetikos ministeriją į Kultūros ministeriją ir pastarąją perleisti „Nemuno aušrai“, kultūros bendruomenėje kilo pasipiktinimas – surengtas protestas, įspėjamasis streikas, taip pat platinama peticija.
Kultūrininkai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų patraukti nuo Kultūros ministerijos. Vis tik, valdantieji kartoja, kad tokie prašymai yra sunkiai įgyvendinami.
Gitanas NausėdaArūnas GelūnasRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių