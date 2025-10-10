I. Ruginienės patarėjas smerkia R. Žemaitaičio pareiškimus apie A. Gelūną

„Šie antisemitiniai pareiškimai yra apgailėtini ir jokia forma negali būti priimtini. Kova su antisemitizmu yra viena iš sričių, kuriai Vyriausybė skiria ypatingą dėmesį, todėl tokio pobūdžio pasisakymai nubraukia visas pastangas ir kenkia mūsų bendroms vertybėms“, – komentare Eltai teigė I. Ruginienės patarėjas I. A. Dobrovolskas.
„Artimiausiu metu bus įvertinti tiek šie pareiškimai, tiek situacija dėl kultūros ministro ir bendra padėtis koalicijoje. Galimi įvairūs sprendimai, tačiau prieš priimant bet kurį iš jų, pirmiausia bus tariamasi socialdemokratų partijos viduje ir koalicijoje“, – nurodė jis.
ELTA primena, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė parlamentaras.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarsto kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad R. Žemaitaičio pasisakymai yra pasibaisėtini ir nepriimtini. Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad netvirtins jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus. Jis taip pat nurodė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
