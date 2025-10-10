Iš opozicijos – aštri kritika dėl R. Žemaitaičio pareiškimų

„Ji nesiliaus. Kiekvienu atveju yra įtampa, skaldymas, žmonių niekinimas, etikečių klijavimas, kiršinimas, tautų kiršinimas ir antisemitizmas – visas paketas. Tai nuolatinis veikimas, nes jis (R. Žemaitaitis – ELTA), kaip metus esantis valdžioje, turiniu nieko nėra sukūręs“, – Eltai teigė L. Kasčiūnas.
„Jis minta tik iš skandalų. Jis tą suprato būtent dabar, per šiuos suintensyvėjusių skandalų mėnesius, formuojantis naujajai koalicijai. Jis supranta, kad tą ir toliau darys“, – pridūrė konservatorius.
Politikas pakartojo, kad TS-LKD yra pasiruošusi paremti mažumos Vyriausybę, jeigu iš koalicijos bus patraukta „Nemuno aušra“.
„Socdemai yra tie, kurie gali priimti principingą sprendimą ir pastatyti jį (R. Žemaitaitį – ELTA) į vietą – jeigu jis bus opozicijoje, tai jis nebus toks įdomus. Galės šnekėti, ką nori, nebebus intrigų, nes tai bus ant atsarginio suolelio sėdintis žmogus ir partija“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Jis negalėtų destabilizuoti valstybės. (...) Dabar valstybė tampa jo žodžių ir šnekų įkaite. Mes siūlome socdemams iš viso šito išeiti – sukurti mažumos Vyriausybę, mes galime juos remti“, – pabrėžė jis.
V. Čmilytė-Nielsen: šlykštus antisemitinis išpuolis
Savo ruožtu liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen „aušriečių“ pirmininko retoriką vadina šlykščiu antisemitiniu išpuoliu.
„Žemaitaitis vėl parodė, kokiose žemumose jis gali ir nori būti. Šlykštus antisemitinis išpuolis prieš intelektualą A. Gelūną dar kartą mums aiškiai sako – Žemaitaitis minta smurtu, tamsa ir ta šlykštuma, kurios civilizuotas pasaulis turėtų atsisakyti, o pamatęs – neignoruoti“, – penktadienį „Facebook“ rašė politikė.
„Vis tik esame teisinė valstybė ir 21 a. Lietuvoje negali būti vietos net antisemitizmo užuominoms, jau nekalbant apie tokius veiksmus, kokius daro Žemaitaitis“, – akcentavo liberalė.
Leiputė: netoleruojame bet kokių ir bet kieno aštrių pasisakymų
Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tvirtino, kad jos atstovaujama politinė jėga netoleruoja ne tik R. Žemaitaičio aštrių pasisakymų, bet ir apskritai kontroversiškų pareiškimų socialiniuose tinkluose.
„Mes (socialdemokratai – ELTA) netoleruojame bet kokių ir bet kieno aštrių pasisakymų, nes manome, kad vis tik turėtų būti pagarba iš visų pusių“, – Eltai teigė O. Leiputė.
„Tai, kas vyksta socialiniuose tinkluose, primena kovą be taisyklių. Nenorėčiau dėti akcento vien ant Remigijaus, bet apskritai nežinau, kas tiems žmonėms darosi, kad reikia vienas kito atžvilgiu kalbėti dalykus, kurie man nelabai primena mandagų elgesį“, – tęsė ji.
Pasak politikės, žmonės turi teisę išsakyti savo nuomonę, tačiau tai reikia daryti pagarbiai.
„Perėjimas į tokį vienas kito menkinimą, nesvarbu, kas tai būtų, kokias pareigas užimtų žmogus ir ką atstovautų, yra nepriimtina“, – sakė O. Leiputė.
Penktadienį „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė parlamentaras.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarsto kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie R. Žemaitaičio pasisakymai yra pasibaisėtini ir nepriimtini. Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad netvirtins jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
Kaip skelbta, socialdemokratams nutarus išmainyti Energetikos ministeriją į Kultūros ministeriją ir pastarąją perleisti „Nemuno aušrai“, kultūros bendruomenėje kilo pasipiktinimas – surengtas protestas, įspėjamasis streikas, taip pat platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų patraukti nuo Kultūros ministerijos. Vis tik, valdantieji kartoja, kad tokie prašymai yra sunkiai įgyvendinami.