M. Sinkevičius: prezidentas nudegė pirštus

„Tik su keliais (merais – ELTA) teko pabendrauti – su Akmenės ir su dar vienu kolega. Jie vis tik linkę išlaikyti stabilumą, panašią kompoziciją, galbūt svarstant apie Kultūros ministerijos perėmimą į socdemų rankas“, – penktadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė M. Sinkevičius.
Anot jo, laikomasi nuomonės, kad radikalūs pokyčiai koalicijos viduje gali destabilizuoti situaciją.
„Galvoja, kad kažkoks radikalesnis remontas tą jūra plaukiantį (valstybės – ELTA) laivą gali ir nuskandinti“, – sakė socialdemokratų pirmininkas.
Politikas pridūrė, kad partiečių nuotaikos dėl koalicijos likimo greičiausiai paaiškės per šeštadienį įvyksiantį LSDP tarybos posėdį.
„Nuotaikas pamatysime rytoj“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Gintauto Palucko vadovautai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis, jie Seime turi 82 mandatus.
Kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
Jis teigė, kad šeštadienį vykstančioje socialdemokratų taryboje pristatys kolegoms galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją valdančiojoje koalicijoje. Pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė penktadienį LRT radijui pareiškė, kad jau kurį laiką yra pasiruošusi dirbti mažumos Vyriausybėje.
M. Sinkevičius: aktyviai dalyvaudamas Vyriausybės formavime, prezidentas nudegė pirštus
Aktyviai dalyvaudamas Ingos Ruginienės Vyriausybės formavime, prezidentas nudegė pirštus, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Todėl, svarsto politikas, valdančiąją daugumą vaikų darželiu išvadinęs šalies vadovas nusprendė trauktis iš šio proceso.
„Prezidentas, matyt, nudegė pirštus aktyviai dalyvaudamas Vyriausybės formavime (...). Aš manau, kad jis šiuo metu nori politinei daugumai palikti (Vyriausybės – ELTA) kompozicijos dėliojimo ir perdėliojimo bei veikimo konstitucinę laisvę“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė M. Sinkevičius.
„Jis pasakė, kad lyg ir atsiriboja ir nebevadovaus vaikų darželiui ar vaikų grupei... Mes, aišku, nesijaučiame vaikais, ne smėlio dėžėje čia veikiame, o valstybės klausimus sprendžiame. Sprendžiame ir spręsime atsakingai. Bent jau mes, socialdemokratai“, – pridūrė jis.
Šią savaitę reaguodamas į įtampas valdančiojoje koalicijoje, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė nenorintis būti „vaikų darželio auklėtoju“. Todėl, pasak jo, socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ patys turi nuspręsti, ar mato tolimesnį darbą kartu.
„Pagal Konstituciją, pačios politinės partijos turi nuspręsti su kuo jos nori draugauti, o su kuo ne. Šiuo metu koalicijos tvirtybę išbando tas faktas, kad vienos ministerijos vadovo mes neturime, todėl vyksta intensyvios konsultacijos tarp partijų“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda.
ELTA primena, kad socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
