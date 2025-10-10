Naujausias R. Žemaitaičio įrašas vėl drebina socialinius tinklus: „Šlykštus antisemitinis išpuolis“

Šis pranešė, kad dėl vykstančių protestų susistabdė narystę Liberalų sąjūdžio partijoje. Į tai sureagavęs R.Žemaitaitis pradėjo kvestionuoti A.Gelūno pavardę, netiesiogiai jį apkaltino valstybėje organizuojant perversmą.
„Kaip netikėta KULTŪRININKAS NEKULTŪRINGAI pradėtų perversmų valstybėje organizatorius nuteistos partijos narys!!!
Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! Amoralu, šlykštu, žema, o gal tai „gaujos paniatkes“?
Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!
P.s. žurnalistams tai juk nesvarbu, kas organizuoja valstybinį perversmą! Jeigu tai būčiau ar mano partijos narys, tai plyšautų visas pasaulis. Pamokslus dalintu ir pozicija ir opozicija. Sistema būtų užkurta. Tik be Vilniaus ELYYYTUI, kuris laiko kvailiais visą Lietuvą.
Partkomo veikėjai su KGB šleifu okupuoja Lietuvą!“ – tokį įrašą penktadienį paskelbė R.Žemaitaitis.
Į tokį pasisakymą kaipmat sureagavo Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Ji R.Žemaitaičio žodžius pavadino šlykščiu antisemitiniu išpuoliu.
„Šiandien Žemaitaitis vėl parodė, kokiose žemumose jis gali ir nori būti. Šlykštus antisemitinis išpuolis prieš intelektualą Arūną Gelūną dar kartą mums aiškiai sako – Žemaitaitis minta smurtu, tamsa ir ta šlykštuma, kurios civilizuotas pasaulis turėtų atsisakyti, o pamatęs – neignoruoti.
Akivaizdu, kad šiandienos Žemaitaičio išpuoliui sparnus suteikė vakarykštis Ingos Ruginienės benefisas Seime. Jis išgirdo besąlyginį premjerės palaikymą sau. Bet taip neturi būti. Vis tik esame teisinė valstybė ir 21 a. Lietuvoje negali būti vietos net antisemitizmo užuominoms, jau nekalbant apie tokius veiksmus, kokius daro Žemaitaitis“, – rėžė V.Čmilytė-Nielsen.
Į socialdemokratus kreipėsi ir konservatorė, ekspremjerė Ingrida Šimonytė.
„Ponai socdemai, aš neplatinsiu jūsų koalicijos partnerio šlykštaus išpuolio prieš Arūną Gelūną. Bet jūs jį matėte. Ir manau, kad suprantate, jog tai jau ne latentinis antisemitizmas – tai NSDAP skambino“, – pareiškė I.Šimonytė.
R.Žemaitaičio žodžiai supykdė ir komunikacijos ekspertą, buvusį prezidento Gitano Nausėdos patarėją Aistį Zabarauską.
„Taip kalba valdančiosios koalicijos narys. Žmogus, kuris sprendžia sveikatos, švietimo, kultūros, gynybos, energetikos ir visuose kituose valstybės gyvenimo klausimuose. Taip jis kalba apie vieną Lietuvos kultūros sektoriaus autoritetų. Ir apie perversmą.
Lietuvos socialdemokratai, ar tikrai ta kaina, kurią mokate, yra ne per didelė? Jums patiems, jūsų programinėms nuostatoms, o tada jau ir mums, mūsų norui dalyvauti valstybės gyvenime, laikytis savo įsapareigojimų valstybei.
Man regis, žalos jau dabar padaryta per daug. Stabilumui prielaidos nesukurtos. Bet tai gali būti padaryta rytoj“, – nurodė A.Zabarauskas.
Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus vadovas A. Gelūnas svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl R. Žemaitaičio pareiškimų jo atžvilgiu. Buvęs kultūros ministras tvirtina – „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
„Tai toks kartotinis, galbūt pasakyčiau, piktybinis antisemitizmas“, – penktadienį Eltai sakė A. Gelūnas, paklaustas apie R. Žemaitaičio įrašus socialiniame tinkle „Facebook“.
„Galvoju, atvirai pasakius, galvoju (kreiptis į teisėsaugą – ELTA). Reikia pasitarti ir su šeima, ir su kolegomis, ir draugų rate yra ir teisininkų – paklausti patarimo. Kažkas tai turi sustabdyti, jeigu valstybėje tas mechanizmas automatiškai neįsijungia“, – sakė jis.
Pasak A. Gelūno, R. Žemaitaičio komentarai yra nepriimtini ir skandalingi.
„Tam yra teismai, institucijos, kurios turėtų palaikyti ir ginti asmenis, prieš kuriuos šitie išpuoliai yra taikomi. Bet žinome, kad teismų procesai yra ilgi, jie brangiai kainuoja, advokatų paslaugos brangiai kainuoja ir, matyt, tokių užgauliojimų tikslas ir yra likti nebaudžiamu, žinant, kad galbūt žmonės nepasirinks to teisminio kelio“, – dėstė jis.
Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius pabrėžė – R. Žemaitaičio pareiškimai jo atžvilgiu tik įrodo, kad protestuojanti kultūros bendruomenė buvo teisi, nerimaudama dėl „aušriečių“ atėjimo į Kultūros ministeriją.
„Tos neįtikėtinai intensyvios pastarųjų savaičių įvairių botų ir galbūt net konkrečių sukurstytų žmonių atakos prieš kultūros žmones – ypač prieš iniciatyvinę grupę – žarstymasis šmeižto pareiškimais, įvairiais įžeidinėjimais tiktai liudija, kad mes buvome 100 procentų teisūs. Ir aš nelabai suprantu arba bandau įsivaizduoti, kaip turėtų jaustis dalis socialdemokratų, kurie bandė įspėti savo bendražygius nepažeisti rinkėjams duoto pažado neiti į koaliciją su „Nemuno aušra“, – aiškino A. Gelūnas.
„Šitos partijos lyderis, kurio pavardės tikrai nenoriu ištarti, darydamas jam papildomą reklamą, kurios jis ir siekia tokiais veiksmais – jam šiuo metu leidžiama viskas, jis gali spjauti, trypti, maišyti su purvais ir į jį žiūrima „ai, čia nieko tokio“, – apgailestavo Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius.
Remigijus ŽemaitaitisArūnas GelūnasKultūros protestas
