Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Pajūryje vyks pratybos „Audros smūgis 2025“

2025 m. spalio 10 d. 09:48
Lietuvos kariuomenė
Melnragėje ir pajūrio zonoje nuo spalio 8 d. pradėtos įrenginėti inžinerinės kliūtys, ruošiantis Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamoms pratyboms „Audros smūgis 2025“ (angl. „Storm Strike 2025“). Spalio 13–31 d. Vakarų Lietuvoje vyksiančių pratybų metu vyks intensyvus karių ir karinės technikos judėjimas Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose.
Daugiau nuotraukų (1)
Karinių jūrų pajėgų pratybos „Audros smūgis 2025“ tiesiogiai siejamos su visos Lietuvos kariuomenės organizuojamomis šių metų didžiausiomis pratybomis „Perkūno griausmas 2025“, kurių metu išbandomi valstybės ginkluotos gynybos planai, valstybės sistemingas perėjimas iš taikos į karo metą bei komendantūrų veikla savivaldos institucijose. Pratybose dalyvaus Karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos ir įgūdžius atnaujinti pakviesti aktyviojo kariuomenės rezervo kariai.
Pagal pratybų scenarijų, veiksmai bus vykdomi Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, Gargždų, Palangos, Kretingos rajonų savivaldybių teritorijose, Kairių poligone, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose, Kuršių nerijoje bei visoje Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantėje.
Pagrindiniai pratybų veiksmai numatomi I-osios Melnragės teritorijoje, kurioje vyks išsilaipinimo operacija iš Baltijos jūros į paplūdimį bei tolesni veiksmai sausumoje. Pajūryje bus pastatytos inžinerinės kliūtys – ežiai, koncertina, drakono dantys, improvizuoti minų laukai. Kai kuriose I-osios Melnragės sankryžose bus įrengtos smėlio maišais įtvirtintos šaudymo pozicijos.
Baltijos jūros pakrantėje ties Melnragės paplūdimiu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vartais ir SGD terminalo akvatorijoje patruliuos kateriai. Pratybų metu keliuose judės karinė technika, bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, gali girdėtis sprogimai sausumoje ir Baltijos jūroje.
Lietuvos kariuomenėpratyboskarinės pratybos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.