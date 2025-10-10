Po R. Žemaitaičio pareiškimų – J. Oleko reakcija

„Remigijaus Žemaitaičio pareiškimas dėl Arūno Gelūno yra ne tik kraštutinis netaktiškumas – tai neapykantos kurstymas“, – socialiniame tinke „Facebook“ rašo Seimo pirmininkas.
„Mes esame Europos valstybė, kuri negali ir neturi toleruoti neapykantos kalbos, ypač kai ji sklinda iš Seimo nario lūpų.
Antisemitiniai pareiškimai, kuriuos viešai skleidžia Remigijus Žemaitaitis, yra žeminantys, pavojingi ir prieštarauja mūsų valstybės dvasiai bei vertybėms. Tokie žodžiai žeidžia ne tik mūsų bendrapiliečių žydų bendruomenę, bet ir mus pačius, menkina mūsų šalies istorinę atmintį“, – akcentuoja parlamento vadovas.
ELTA primena, kad pasipiktinimą R. Žemaitaičio pareiškimais išreiškė ir premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. „Nemuno aušros“ lyderio žodžius apie žymų kultūrininką jis pavadino apgailėtinais ir nepriimtinais.
Penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė parlamentaras.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarsto kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad R. Žemaitaičio pasisakymai yra pasibaisėtini ir nepriimtini. Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad netvirtins jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus. Jis taip pat nurodė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
