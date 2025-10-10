Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Prezidentūroje vyks septintasis Regionų forumas

2025 m. spalio 10 d. 07:12
Prezidentūroje penktadienį rengiamas šalies vadovo Gitano Nausėdos inicijuotas kasmetinis Regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti.
Daugiau nuotraukų (3)
Šiemet pirmoji renginio dalis bus skirta sveikatos priežiūros paslaugoms, švietimo prieinamumui ir kokybei regionuose, savivaldybių investicijų galimybėms.
Diskusijose dalyvaus sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas, savivaldybių merai ir kiti svečiai.
Forumo antrojoje dalyje bus diskutuojama apie vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimą krašto apsaugos, civilinės saugos ir atsparumo didinimo srityse.
Diskusijoje „Valstybės saugumas prasideda savivaldybėse: efektyvesnio vietos ir centrinės valdžios bendradarbiavimo link“ dalyvaus ministrai, Lietuvos ir Ukrainos savivaldybių merai, ekspertai.
Septintus metus vykstantis forumas organizuojamas su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA).
regionaiGitanas NausėdaPrezidentūra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.