Prezidentūroje vyks septintasis Regionų forumas

Šiemet pirmoji renginio dalis bus skirta sveikatos priežiūros paslaugoms, švietimo prieinamumui ir kokybei regionuose, savivaldybių investicijų galimybėms.
Diskusijose dalyvaus sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas, savivaldybių merai ir kiti svečiai.
Forumo antrojoje dalyje bus diskutuojama apie vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimą krašto apsaugos, civilinės saugos ir atsparumo didinimo srityse.
Diskusijoje „Valstybės saugumas prasideda savivaldybėse: efektyvesnio vietos ir centrinės valdžios bendradarbiavimo link“ dalyvaus ministrai, Lietuvos ir Ukrainos savivaldybių merai, ekspertai.
Septintus metus vykstantis forumas organizuojamas su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA).