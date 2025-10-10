R. Žemaitaitis atsiprašė „dėl formuluočių“, bet toliau laikosi savo – A. Gelūnas pakeitė pavardę

„Eilinį kartą kiekvieną mano sakinį konstruoja kaip jiems reikia. Atsiprašau dėl įrašo formuluočių šios dienos savo komentare. Mano kritika skirta Arūnui Gelūnui, kuris su savo aplinka organizavo piketus, taip darydamas valstybėje chaosą.
Kaip galima pasitikėti Arūnu Gelūnu, jeigu jis savo laiku iš tikrųjų pakeitė savo vardą ir pavardę, ir išsižadėjo savo šaknų“, – feisbuke penktadienio vakarą rašė R. Žemaitaitis.
Primename, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė parlamentaras.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarsto kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad R. Žemaitaičio pasisakymai yra pasibaisėtini ir nepriimtini. Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad netvirtins jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus. Jis taip pat nurodė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
