Jungtinės Karalystės lietuviai „aušrietį“ politiką pasitiko akibrokštu: „Ar jis – mūsų balsas?“

Pilietiškų lietuvių savanorių organizacija Jungtinėje Karalystėje paskelbė įrašą, kuriuo kviečia JK lietuvių bendruomenę boikotuoti spalio 25 d. Londone numatytą susitikimą su „aušriečiu“.
„Mus pasiekė informacija, kad Karolis Neimantas, priklausantis Nemuno Aušros partijai, atvyksta į Londoną susitikti su JK lietuvių bendruomene. Dar prieš kelias savaites NA atvirai užpuolė Lietuvos kultūrą ir tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vyko didelio masto protestai prieš NA.
Nuo pat naujos koalicijos sudarymo NA parodė ne vieną ir ne du kartus, kad ši partija veikia prieš Lietuvos interesus, kiršina visuomenę, o pats (jau atsistatydinęs) NA priklausantis kultūros ministras Ignotas Adomavičius net nesugebėjo per spaudos konferenciją viešai atsakyti, kam priklauso Krymas, kai rusija toliau aktyviai naikina Ukrainos kultūrą ir identitetą.
Žinome, kad šiuo metu Neimantas yra LRS-PLB komisijos pirmininkas. Neimantas išsiuntė raštus Lietuvos ambasadoms Maskvoje, Kaliningrade ir, tikėtina, Minske. Jis paprašė rinkti informaciją apie lietuvių bendruomenes – kas jose priklauso, ką veikia, su kuo bendrauja ir kaip aktyviai dalyvauja gyvenime.
Svarbu pabrėžti – šie raštai buvo išsiuntinėti dar iki to, kai Palangoje įvyko Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Tad kyla klausimas, kam reikėjo kelti tokį pavojų bendruomenėms autoritarinėse valstybėse.
Jis taip teigė, kad bedarbiai, kad gautų pašalpą, privalo stoti į (pabrėžiu) savanorišką Lietuvos šaulių sąjungą, o dalį Lietuvos rinkėjų išvadino „beždžionėmis“. Tai atsakykime į klausimą – ar tikrai norime šio žmogaus Jungtinėje Karalystėje? Ar norime, kad jis kalbėtų už mus? Ar jis – mūsų balsas?
Vienykimės ir dalinkimės – kad užkirstume kelią šiai neteisybei! Neleiskime mumis naudotis ir parodykime, kad mes nesitaikysime su „Nemuno Aušros“ daroma žala Lietuvai ir Lietuviams!“ – rašė Pilietiškų lietuvių savanorių organizacija Jungtinėje Karalystėje.
Karolis NeimantasNemuno aušraAnglijos lietuviai
