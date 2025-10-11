Mirė Šaulių sąjungos vadas Bronislovas Vizbaras, gyvenimą paskyręs Tėvynės gynybai

„Netekome Lietuvos šaulių sąjungos vado (2000–2001 m.) atsargos pulkininko Bronislovo Vizbaro.
Spalio 10 d. Anapilin iškeliavo atsargos pulkininkas Bronislovas Vizbaras (1937–2024) – Lietuvos karininkas, pedagogas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas, savo gyvenimą paskyręs Tėvynės gynybai ir kariuomenės stiprinimui.
A. a. ats. plk. Bronislovas Vizbaras gimė 1937 m. liepos 26 d. Rukšių k., Rokiškio rajone. Baigęs Rokiškio Edvardo Tičkaus vidurinę mokyklą (dabar – Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija), mokėsi Karo mokykloje Karaliaučiuje ir Karo akademijoje Leningrade.
1981–1989 m. ėjo Lietuvos žemės ūkio akademijos Karinės katedros viršininko pareigas. 1990 m. gruodžio 20 d. jo iniciatyva Kaune įkurti Karininkų kursai, vėliau tapę Lietuvos puskarininkių mokykla – siekiant rengti karininkus naujai atkurtoje krašto apsaugos sistemoje.
1991 m. sausio mėnesį, SSRS agresijos prieš Lietuvą metu, plk. B. Vizbaras kartu su pirmąja Karininkų kursų laida dalyvavo ginant Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą.
1992 m. jam suteiktas Lietuvos kariuomenės pulkininko laipsnis.
Jis parengė „Kario vadovėlį“ (1995 m.), kūrė mokomąją ir metodinę medžiagą puskarininkių korpusui, prisidėjo prie lietuviškos karinės terminijos atkūrimo ir Krašto apsaugos tarnybos statuto rengimo.
Plk. B. Vizbaras apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi, Šaulių žvaigždės medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Sausio 13-osios atminimo medaliu.
Lietuvos šaulių sąjungos vadovybė ir visa bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems“, – rašoma Šaulių sąjungos feisbuko puslapyje.
Atsisveikinimas su ats. plk. Bronislovu Vizbaru – Laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas) spalio 13 d., nuo 15:00 val.
Šv. Mišios – spalio 13 d. 8:00 val. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje
Karstas išlydimas į Petrašiūnų kapines – spalio 14 d. 13:00 val.