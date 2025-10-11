Po socialdemokratų sprendimo dėl „Nemuno aušros“ – L. Kasčiūno reakcija

Opozicinės „Tėvynės sąjungos“ pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tokį sprendimą pavadino nieko nesprendžiančiu ir netoliaregišku.
„Šeštadienį Socialdemokratų partijos (LSDP) taryba priėmė sprendimą perimti kultūros ministro portfelį iš politinės partijos „Nemuno aušra“, tačiau toliau likti dirbti valdančiojoje koalicijoje su šia populistine, prorusiška politine jėga.
Toks sprendimas yra iš esmės nieko nesprendžiantis ir netoliaregiškas.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nesikeis, o absoliuti dauguma jo frakcijos narių Seime nėra pajėgūs veikti savarankiškai.
Todėl provokacijos, skaldymas ir skandalai tik tęsis. R. Žemaitaitis nesikeis, nes tokia yra jo politinė strategija ir tikslas.
Šiandieninis LSDP sprendimas reiškia, kad socialdemokratai prisiims visą atsakomybę už būsimą chaosą ir suirutę valstybėje, kurią toliau kurs R. Žemaitaitis ir jo demagogai.
Priminsiu, kad Tėvynės sąjungos–krikščionių demokratų prezidiumas ketvirtadienį paragino valdančiąją Socialdemokratų partiją nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“, atkurti skaidrią, europietišką ir atsakingą valdymo kryptį bei pareiškė, kad, esant poreikiui, TS-LKD svarstytų galimybę paremti LSDP mažumos Vyriausybę, jei ši prisiims atsakomybę už valstybės strateginę kryptį be R. Žemaitaičio.
TS-LKD politinę paramą suteiktų nesiekdama jokių valdžios postų ar įtakos pasidalijimo – vien remdamasi išimtinai valstybės interesais“, – feisbuke rašė L.Kasčiūnas.
V.Čmilytė-Nielsen: socialdemokratai bijo mažumos vyriausybės
Kitos opozicinės partijos – liberalų – pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen mano, kad socialdemokratai bijo mažumos vyriausybės, nes su tokia premjere „nepatemps“.
„Net keista, kaip kantriai socialdemokratai gal jau penktą kartą lipa ant to paties grėblio. Kita vertus, aišku, kodėl jie mažumos vyriausybės bijo labiau nei antisemitinės koalicijos etiketės ir nuolatinio chaoso.
Mažumos vyriausybei vadovauti reikia labai patyrusių politikų, puikiai žinančių vidaus politikos diplomatiją, pavadinkime taip. Ir lyderių, kurie turi gerus santykius ar kontaktus su visų partijų žmonėmis. I. Ruginenė neturi nei patirties, nei kontaktų.
O per pastaruosius du mėnesius ir ypač šią savaitę parodė, kad neturi ir politinės intuicijos. Taigi, socdemai supranta, kad su tokia premjere mažumos vyriausybės jie „nepatemps“. Ir todėl renkasi gėdą“, – rašė V.Čmilytė-Nielsen.
Laurynas KasčiūnasRemigijus Žemaitaitissocialdemokratai
