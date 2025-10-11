„Suvokdamas dabarties situaciją valstybėje ir suprasdamas, kad politikoje, kasdieniniame gyvenime ir net istorijos verpetuose tikėjimas ir pasitikėjimas nėra tušti žodžiai, nusprendžiau trauktis iš partijos „Nemuno aušra“, – rašė jis.
D. Varnas pabrėžė, kad šiuo metu „Nemuno aušroje“ priimami sprendimai yra paremti abejotinais politinių veikėjų įsitikinimais, bei partijoje nėra laikomasi „net minimalių demokratinių procedūrų“ ir yra monopolizuojamas jos valdymas. Taip pat jis akcentavo, kad ši partija sąmoningai didina visuomenės susipriešinimą.
„Dirbsiu su Seimo nariais, frakcijomis, kurios supranta dabarties situacijos savivaldybėse, valstybėje, Europoje ir pasaulyje sudėtingumą. Darbų niekuomet nestinga, bet siekti bendrų tikslų įmanoma su tais, kuriais tu pasitiki ir kurie pasitiki tavimi“, – teigė D. Varnas.
ELTA primena, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir vėl susilaukė kritikos dėl savo viešų pasisakymų. Penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.