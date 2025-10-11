V. Vitkauskas: pratybos „Vyčio skliautas 2025“ parodė Lietuvos progresą civilinės gynybos srityje

„Praeitais metais pratybos buvo daug mažesnės, žmonių ir institucijų mažesnis kiekis buvo įsitraukęs, tai tikrai progresas yra. Mūsų civilinės gynybos kultūra yra kitame lygyje“, – šeštadienį teigė NKVC vadovas.
V. Vitkausko teigimu, pirminis šių metų mobilizacinių pratybų vertinimas yra labai neblogas, valstybės institucijos ir organizacijos sėkmingai veikė kartu.
„Kai kalbame apie civilinę gynybą ir saugą – tai yra orkestras. Turi būti visi komponentai, kurie veikia vienu metu. (...) Aišku, yra dominuojantys dalykai, kaip ir orkestre smuikai, tai šioje vietoje – logistika, aprūpinimas transporto priemonėmis, kaip būtų galima užtikrinti susisiekimą. Tai čia buvo didžiausias stresas Susisiekimo ministerijai, bet ir visos kitos ministerijos, ir institucijos buvo labai aktyviai įsitraukusios“, – kalbėjo jis.
Iš viso, pasak NKVC vadovo, pratybose dalyvavo 155 institucijų, taip pat šeštadienį prie pratybų prisijungė ir prekybos centrai.
„Testuojame, kaip veiktų prekybos sistema, kaip būtų užtikrinta galimybė gyventojams įsigyti maisto, kaip būtų užtikrintas viešasis saugumas, už tai esame dėkingi Lietuvos Šaulių sąjungai, nes jie labai aktyviai įsijungė, užtikrina viešąją tvarką aplink prekybos centrus“, – sakė V. Vitkauskas.
ELTA primena, kad šią savaitę Lietuvoje vyko beveik didžiausios Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.
Antrus metus vykusias pratybas koordinavo NKVC bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas. Jų metu buvo tikrinama, kaip valstybės institucijos yra pasiruošusios veikti mobilizacijos metu.
Pratybose dalyvavo apie 1,2 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1 tūkst. savanorių.
