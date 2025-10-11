Žurnalistų bendruomenės netektis: mirė 100 metų sulaukęs Leonas Stepanauskas

„Berlyne spalio 21 dieną mirė žinomas radijo ir televizijos žurnalistas, LŽS narys Leonas Stepanauskas. Šią liūdną žinią mums perdavė jo dukra Daina Langner.
Atrodo, dar visai neseniai, birželio 28 dieną mes kolegą Leoną sveikinome su 100-metų sukaktimi. Ta progą parašiau ir paskelbiau žurnale „Žurnalistika“ (2025 m., Nr. 3 (53) straipsnį „Žurnalistui Leonui Stepanauskui – 100!“. Pasiunčiau šį žurnalo numerį į Berlyną. Iš Berlyno atskriejo jo dukros Dainos laiškas: „Mielas Vytautai, labai labai esame dėkingi už Jūsų straipsnį!!! Tai buvo didelis džiaugsmas po mūsų stogu“.
O dabar skaitau jau naują Dainos laišką: „Vytautai, liūdna žinia: Leono jau nebėra. 21.09.2025 iš ryto numirė. Tik vieną savaitę sirgo. Ir tą savaitę mes praleidome beveik visą laiką kartu, ligoninėje, už lango pušys.
Paskutines dvi dienas jau negalėjo kalbėti, bet galėjo dainuoti: su manim jis prisijungė dainuoti lietuviškas dainas. Paskutinė daina iš jo lupu buvo „Lietuva brangi“ ir žodžiai „Ačiū“. Ir stipriai mano ranką paspaudė.
O dabar: Nenustoju žiūrėti į nuotrauką, padarytą per jo 100-mečio jubiliejų. Ją prikabinau. Ir nenustoju klausytis jo jaunystėje parašyto eilėraščio „Ateisiu pas tave“. Įrašą irgi prikabinau. Pats įrašas padarytas prieš kelias savaites, kai su Leonu virtuvėje sėdėjome ir planavome važiuoti į Lietuvą. Tada aš prisiminiau, kad norėjau paklausti jo dėl seno mano mylimo eilėraščio, paprašiau jį padeklamuoti.
Rašo Jums, ir linki sėkmės ir sveikatos, mielas Vytautai, liūdna, bet ir be galo dėkinga Daina“, – rašė V.Žeimantas ir pasidalino veliono dukros Dainos atsiųsta paskutine Leono nuotrauka, padaryta jo šimtmečio dieną.