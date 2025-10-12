R. Žemaitaitis ir vėl pasimovė: davė interviu netikrai televizijai ir pasiėmė apdovanojimą „MULKIS“

„Youtube“ kanalo „nešvankiai“ kūrėjai sekmadienį pristatė laidą „Kaip apgavome Žemaitaitį“. Jie ne tik prikalbino politiką duoti interviu akivaizdžiai neprofesionaliai neegzistuojančiai laidai, bet ir įteikė jam apdovanojimą „MULKIS“, su kuriuo politikas išdidžiai pozavo Neries pakrantėje.
„Pakvietėme Remigijų Žemaitaitį į netikrą laidą ir nufilmavome labai nekokybišką interviu. Laiške nurodėme, kad ji bus transliuojama per „LRT Kultūrą“, nors toks kanalas šiuo metu iš viso neegzistuoja. Tačiau tai nesutrukdė gauti teigiamo Seimo nario atsakymo ir jo atvykimo į laidą“, – pristatydami siužetą rašė „nešvankiai“ kūrėjai.
Pirmiausia buvo sukurtas elektroninis paštas. „Jis turi būti juokingas, bet ne Remygai. Remygai turi būti OK, – kalbėjo vienas laidos kūrėjų, atsisėdęs prie kompiuterio. – Patikrinsim, ar Remyga išmoko pamoką, kad negali rašyti profesionali laida iš inbox, gmail ir hotmail“.
Sukūrę paštą pavadinimu lrt.kulturosdienos@gmail.com, humoristai parašė laišką pasitelkę ChatGPT, kviesdami sudalyvauti šiuo metu nebeegzistuojančios televizijos „LRT Kultūra“ neegzistuojančios laidos „Kultūros dienos“ filmavime.
R.Žemaitaitis netruko atsakyti ir pasiūlė susitikti rytoj 9 valandą.
Tinklalaidės kūrėjai sukūrė ir specialų apdovanojimą, kurį filmavimo pabaigoje įteikė R.Žemaitaičiui – „Meninio Ugdymo, Lietuvos Kultūros Iniciatyvos Skatinimo“ apdovanojimas, kuris, skaitant visų žodžių pirmąsias raides, reiškia MULKIS.
„Žmogus, kuris priima tokį apdovanojimą, realiai sako: taip, aš esu mulkis“, – aiškino vienas iš kūrėjų.
Pasikvietę netikrą žurnalistą Andrių, vienas iš kūrėjų apsirengė drabužiais iš žvejų parduotuvės, kitas užsimaukšlino suplyšusią kepurę, vaizduodamas benamį, ir prie Seimo rūmų visi pasirengė pasitikti R.Žemaitaitį.
„Tai kaip darom, ar einam, pakrante vaikštom?“ – susitikęs su „žurnalistu“, iš karto iniciatyvą rodė politikas.
– Remigijau, sugrįžkim į jūsų vaikystę. Ar geras buvot vaikas? – pirmąjį klausimą uždavė „žurnalistas“.
– Ne, – trumpai ir aiškiai atsakė R.Žemaitaitis.
Tada „žurnalistas“ bandė paklausti apie darželyje matytus spektaklius ar vaidmenis, bet filmavimą pertraukė prie R.Žemaitaičio pripuolusi ir glebėsčiuotis pradėjusi „gerbėja“. „Aš už tave balsavau, – kalbėjo moteris. – Mes už tave, mes mylim tave, kovok!“
– Jo, yra žmonių pakankamai, kurie palaiko, kurie paremia, – paleistas gerbėjos „žurnalistui“ aiškino R.Žemaitaitis, nenutuokdamas, kad „močiutė“ iš tiesų irgi yra humoristų filmavimo komandos narė. – Malonu, iš tikrųjų. Smagu.
– Remigijau, kas jums asmeniškai yra kultūringas žmogus? – einant Neries pakrante paklausė „žurnalistas“.
– Kultūringas žmogus yra tas, kuris yra natūralus, kuris kalba taip, kaip jisai gyvena, kuris nebando įtikti vienai ar kitai masei arba vienai ar kitai grupei žmonių, – dėstė R.Žemaitaitis, ir čia priėjęs „benamis“ paprašė poros centukų.
– Jeigu duosiu, mane iš karto apkaltins papirkinėjimu, – nuo išmaldos išsisuko politikas.
Besikalbant su pakrantėje pamatytu „žveju“, iš praplaukiančio laivo pasigirdo klausimas: „Kodėl Agnę Širinskienę paleidot? Juk ji už paprastą žmogų!“
– Dar ji sugrįš! – pažadėjo R.Žemaitaitis.
Su „žveju“ politikui bendrauti labiausiai patiko, pasiskolinęs meškerę jis pats bandė žvejoti, o galiausiai pasidarė bendrą asmenukę.
Filmavimo pabaigoje „žurnalistas“ R.Žemaitaičiui įteikė neva jaunimo skirtą savadarbį apdovanojimą „MULKIS“.
– Man reikėtų šiek tiek pasitobulinti šitoj daly, – skaitydamas užrašą „Meninio Ugdymo, Lietuvos Kultūros Iniciatyvos Skatinimo apdovanojimas“ kuklinosi R.Žemaitaitis. – Nesu aš toks jau labai geras. Ir nesu tas geras pavyzdys jaunimui.