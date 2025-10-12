Socialdemokratas saviškiams rėžė atvirai: „R. Žemaitaitis yra vėžys“

R.Baranovas paskelbė visą savo kalbą:
„Premjerė kvietė drąsiai pasakyti, ką galvojame. Įvairios šeimos metaforos čia jau skambėjo, tad leiskite pasidalinti vaizdiniu. Moteris susituokia su vyru, nors žino, kad tas turi problemų ir apie jo ankstesnius santykius, bet mano, kad jis pasikeis.
Jis pradeda prieš ją reguliariai smurtauti, bet ji svarsto, kad artėja žiema, vaikui striukę reikia pirkti – kaip ji dabar išeis? O ir eit nėra kur. Atėjusi į darbą su mėlyne, ji sako, kad čia pati susitrenkė, ir viskas čia normaliai, ir šiaip – jis toks jau yra. Vakar ją taip sudaužė, kad išvežė greitoji. Jis tai vakar padarė specialiai, nes žinojo, kad žmona ryt eis į renginį.
Vienintelis skirtumas tarp mūsų ir to, kas čia yra, yra tas, kad smurtautojai dažniausiai ryte žada, jog taip nebebus ir viskas pasikeis. Remigijus nedaro net to. Ir visa kita tampa nesvarbu – ar ji eina į parduotuvę, ar bando pasimiršti sporto klube – ji mąsto apie tai, kas buvo vakar ir ar tai bus rytoj. Lieka tik smurtas.
Remigijus Žemaitaitis yra vėžys. Jis daugiau nieko nemoka. Ir blogiausia, ir baisiausia – kad jis jau pažeidė mūsų imuninę sistemą. Jei prieš metus su puse būtume išgirdę, kad politikas pasakė, jog kažkas daro kažkokius perversmus, nes jis yra žydas, mes būtume kalbėję, ar dar su juo sveikintis.
Šiandien mes tik atsiribojome, pasmerkėme – bet kas iš to? Aš suprantu ir Ingą, ir mūsų valdybą – kaip viskas yra sudėtinga, ir nepavydžiu jums. Bet mano pozicija, manau, yra aiški.“
Šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.
Kaip skelbta, kultūros bendruomenei besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
LSDP pirmininkas teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro LSDP, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Ruslanas Baranovas Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Remigijus Žemaitaitis
