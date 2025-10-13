Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos diena

„Ilgai netruksime“: prieš koaliciją su R. Žemaitaičiu pasisakę „socdemai“ turi spėjimą, kas bus toliau

2025 m. spalio 13 d. 15:30
Šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba apsisprendė išlaikyti valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“, tačiau iš jos atsiimti Kultūros ministeriją.
