2025 m. spalio 13 d. 15:30
„Ilgai netruksime“: prieš koaliciją su R. Žemaitaičiu pasisakę „socdemai“ turi spėjimą, kas bus toliau
2025 m. spalio 13 d. 15:30
Šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba apsisprendė išlaikyti valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“, tačiau iš jos atsiimti Kultūros ministeriją.
socialdemokratai
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Motuzas
