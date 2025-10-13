44 merai vienijasi saugumo klausimais – Lrytas suburia merus bendram dialogui

Forumo tikslas – sustiprinti savivaldos vaidmenį valstybės atsparumo sistemoje, skatinti praktinį bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir valstybės institucijų bei kurti vieningą požiūrį į krizių valdymą.
Savivalda – pirmoji grandis, į kurią kreipiasi žmonės ištikus krizei. Nuo merų sprendimų dažnai priklauso, kaip greitai, tiksliai ir atsakingai reaguojama į grėsmes.
Uždarame Lrytas rengiamame forume dalyvaus net 44 savivaldybių vadovai arba jų įgalioti atstovai – tai reikšmingas ženklas, jog saugumo temos tampa vis aktualesnės ne tik nacionaliniu, bet ir vietos lygmeniu.
Forume kartu su savivaldos atstovais dalyvaus bei diskutuos krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė bei VILNIUS TECH prorektorė doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė.
Temos, kurios bus nagrinėjamos forume:
- Savivaldybių vaidmuo valstybės saugumo architektūroje: kaip vietos valdžia tampa esmine grandimi bendrame valstybės saugumo tinkle?
- Nuo karinių grėsmių iki socialinių iššūkių: kaip apibrėžti saugumą šių dienų kontekste ir kokie nauji pavojai reikalauja greitos reakcijos?
- Kibernetinis saugumas savivaldybėse: ar savivaldybės pasiruošusios apsiginti nuo išorinių ir vidaus kibernetinių grėsmių?
- Efektyvus krizių valdymas: kas veikia, o kas ne – pamokos iš realių situacijų ir pasirengimas galimoms krizėms ateityje.
- Gyventojų informavimas: kaip skleisti tikslią, aiškią ir patikimą informaciją kritiniais momentais?
- Psichologinė atsparumo dimensija: kaip kurti saugias, solidarumo kupinas bendruomenes, stiprinti pasitikėjimą tarp žmonių ir institucijų?
- Savivaldybių bendradarbiavimas tarpusavyje: kaip išnaudoti tarpusavio ryšius, dalintis gerąja patirtimi ir spręsti iššūkius regioniniu mastu? Kodėl šis forumas svarbus?
Dalyvavimas forume – tai ne tik žinių įgijimas, bet ir galimybė formuoti praktinius sprendimus.
Dalyvavimą patvirtino: Akmenės, Alytaus miesto ir rajono, Anykščių, Birštono, Biržų, Elektrėnų, Ignalinos, Joniško, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybė, Kretingos, Kupiškio, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Panevėžio miesto, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių miesto, Šilalės, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilniaus miesto, Visagino ir Zarasų savivaldybių vadovai ir jų atstovai.
Merai ir jų atstovai:
- Įgaus aktualiausių įžvalgų iš šalies saugumo, inovacijų ir IT ekspertų;
- Pasidalins realiomis patirtimis iš savo savivaldybių;
- Diskutuos apie bendrų saugumo iniciatyvų poreikį ir galimybes;
- Stiprins ryšius su nacionalinio lygmens sprendimų priėmėjais;
- Prisidės prie atsparios, koordinuotai veikiančios valstybės kūrimo.
Šis forumas vyks didžiausios saugumo konferencijos Lietuvoje „Saugumo kodas“ metu, skirtos visai visuomenei. Visą programą rasite šiame puslapyje. „Saugumo kodas“ – tai vieta, kur šie klausimai tampa atsakymais. Čia saugumo temas savo sričių ekspertai, specialistai pristato aiškiai ir suprantamai. Dalydavaudami konferencijoje, turėsite ir progą klausimus užduoti ir savo savivaldybės atstovams.