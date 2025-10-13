A. Gelūnas sako, kad po Žemaitaičio pareiškimų jaučiasi nesaugiai, garbę gins teisme

Jis tikino socialiniuose tinkluose pastaruoju metu iš tikrų arba netikrų anketų sulaukiantis šimtų antisemitinio pobūdžio žinučių, raginančių „prisipažinti, kad jis ne lietuvis, o žydas“, atskleisti tėvų vardus.
„Tai sukelia tiesiog nesaugumo būseną, čia jau apie žodžio laisvę, padorų elgesį ar kažką kita neverta kalbėti. Tai yra tiesiog atakos, kurios sukelia man, kaip piliečiui, nesaugumo būseną, norą būti apgintam. Aš, aišku, ginsiu savo garbę – kad nesu perversmininkas, kad mano tapatybė yra tokia, kokia yra deklaruota mano Lietuvos Respublikoje registruotuose dokumentuose – teisminiu keliu“, – LRT televizijai pirmadienį sakė A. Gelūnas.
„Mane bandantis diskredituoti postas „Facebooke“, kur jis vadina mane valstybės perversmininku, yra labai rimtas kaltinimas – ir jis dar rimtesnis tuo, kad siejaa su tuo, kad aš esą esu užsislaptinęs žydas, jis sukrėtė labai daug žmonių savo nežmoniškumu ir neatitikimu šiems laikams“, – teigė jis.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“, „aušrietis“ taip pat spekuliavo neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas jau anksčiau teigė, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Šeštadienį policija jau pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
Pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
Arūnas GelūnasRemigijus Žemaitaitisantisemitizmas
Rodyti daugiau žymių