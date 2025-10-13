Antaną Kandrotą – Celofaną vos įvažiavus į Estiją sustabdė policija – pranešė, kad jis šalyje nepageidaujamas

Apie tai, kad yra sulaikytas savo socialinio tinklo „Facebook“ paskiroje pranešė pats A. Kandrotas.
„Atvažiavau į Estiją, iš karto sustabdė policija. Laukė prie sienos. Gal kokį 20 km įvažiavau, na, ir sako: tu nepageidaujamas Estijoje. Sako, negali būti Estijoje, negali.
Dabar veža mane į policijos nuovadą. Žodžiu, veža į policijos komisariatą. Mašinos nesulaikė, galiu savo mašina važiuoti. Žodžiu, važiuoju į policija.
Policininkai geranoriški. Ir, žodžiu, laukite, kas čia bus toliau“, – vaizdo įraše „Facebook“ pasakojo Celofanas, o už jo nugaros buvo matyti Estijos policijos automobilis.
Portalas „Delfi“ skelbia, kad į Estiją A. Kandrotas važiavo su prorusišku Latvijos veikėju Aleksejumi Roslikovu, kuris beveik tuo pat metu išplatino labai panašų pranešimą.
„Sulaikytas Estijoje. Draudžiama įvažiuoti. Priežastis: grėsmė nacionaliniam Estijos saugumui“, – feisbuke skelbė A. Roslikovas.
Politikas teigė, Estijoje vyko į susitikimą su kolegomis. Jis vadovauja prorusiškai partijai „Stabilumas!“.
Estijos nacionalinis transliuotojas ERR cituoja Estijos Vidaus reikalų ministrą Igor Taro, kuris sakė, jog Roslikovui belieka tik palinkėti greito grįžimo namo.
A.Roslikovui skirtas trumpalaikis draudimas atvykti į Estiją. Draudimas nustoja galioti spalio 20 d.
Estijos vidaus reikalų ministras teigė, kad sprendimas priimtas įvertinus su politiko veikla susijusią riziką.
„Jei žmogus Estijoje turi blogų ketinimų, ypač remdamas Rusijos agresiją, jam čia ne vieta. Ypač rinkimų savaitę, ypač tokiu jautriu metu. Manau, kad tai yra konkretus pavyzdys visiems“, – sakė I.Taro.