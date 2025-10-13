Išrinkti įtakingiausi valstybės tarnautojai: sąrašo dešimtuke – du prezidento patarėjai

Toliau sąraše ketvirtas rikiuojasi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Linas Pernavas, penktas – buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjas Egidijus Kūris.
Į įtakingiausių šalies tarnautojų ir pareigūnų dešimtuką taip pat pateko vyriausioji prezidento patarėja Asta Skaisgirytė, Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Remigijus Bridikis, Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, buvęs VSD vadovas, Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis ir Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Gintaras Goda.
Anot apklausą vykdžiusio žurnalo „Reitingai“ vyriausiojo redaktoriaus Gintaro Sarafino, bene labiausiai šalies tarnautojų sąraše šiemet stebina prezidento patarėjų šuolis.
„Didžiausias netikėtumas šiemet buvo prezidento patarėjų, tiesiog stulbinamas kilimas. Frederikas Jansonas pakilo į antrą poziciją, tai yra neįprasta: per visus 11 metų tokių staigių kilimų nebuvo“, – „Delfi“ komentavo G. Sarafinas.
Žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius taip pat išskyrė aukštą prezidento patarėjos A. Skaisgirytės poziciją sąraše. Pasak G. Sarafino, priežastis, kodėl šiemet aukštose pozicijose nėra premjero patarėjų – apklausos metu vykęs politinis virsmas, kai keitėsi Vyriausybė ir valdančioji dauguma. Be to, G. Sarafinas priduria, kad tarnautojų sąrašas yra vienas iš tų, kuris daug pokyčių patiria po rinkimų, nes tada vyksta nauji persigrupavimai pareigose.
„Lietuvos įtakingiausieji 2025“ – išskirtinis vienuoliktus metus „Delfi“ vykdomas projektas, kurio metu renkami įtakingiausi asmenys šalyje. Tai yra tie, kurie turi didžiausios įtakos Lietuvos raidai, visuomenei ir sprendimų priėmėjams. Šešių dalių ciklas atskleidžia, kas šalyje yra įtakingiausi politikai, verslininkai ir ekonomistai, tarnautojai ir pareigūnai, visuomenininkai, žiniasklaidos bei popkultūros atstovai. Tarnautojų reitingui buvo apklausta per 900 įvairių sričių ekspertų.
