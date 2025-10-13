Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje – migrantų antplūdis

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį fiksavo 47 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį apgręžę 44 neteisėtus migrantus.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 002 asmenims, šiemet – 1 324.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,2 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
