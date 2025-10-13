Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Prasidėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų pratybos „Tvirtas skydas 8“

2025 m. spalio 13 d. 12:14
Lietuvos kariuomenė
Spalio 13–19 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės atsakomybės rajono ribose apimančiose Vilniaus, Ignalinos Molėtų, Švenčionių Ukmergės, Trakų bei Šalčininkų savivaldybes, vyks pratybos „Tvirtas skydas 8“.
Daugiau nuotraukų (2)
Pratybose bus vertinami KASP Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų skyrių įgūdžiai planuoti, gebėjimas vykdyti karines operacijas realioje vietovėje, bei vykdyti bendrų veiksmų koordinavimą ir sąveiką su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir sąjungininkais.
Rinktinės nekinetinių operacijų skyriaus kariai stebės informacinę aplinką ir teiks informaciją, įgalinančią štabą analizuoti ir planuoti kinetinius ar nekinetinius veiksmus.
Pratybos vyks šviesiu ir tamsiu paros metu, kariai judės pėsčiomis arba su ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiąsias priemones, dūminius paketus. Didelė dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais yra iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis.
Lietuvos kariuomenėkarinės pratybosKrašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.