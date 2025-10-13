Prasidėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų pratybos „Tvirtas skydas 8“

Pratybose bus vertinami KASP Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų skyrių įgūdžiai planuoti, gebėjimas vykdyti karines operacijas realioje vietovėje, bei vykdyti bendrų veiksmų koordinavimą ir sąveiką su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir sąjungininkais.
Rinktinės nekinetinių operacijų skyriaus kariai stebės informacinę aplinką ir teiks informaciją, įgalinančią štabą analizuoti ir planuoti kinetinius ar nekinetinius veiksmus.
Pratybos vyks šviesiu ir tamsiu paros metu, kariai judės pėsčiomis arba su ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiąsias priemones, dūminius paketus. Didelė dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais yra iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis.