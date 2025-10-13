J. Olekas ligoninėje – nuo penktadienio, praneša apie jo būklę

Apie tai, kad J.Olekas atsidūrė ligoninėje, pirmasis pranešė portalas Delfi.
Į ligoninę parlamento vadovas pateko dėl infekcijos, šiuo metu J.Oleko būklė stabili.
„Taip, Seimo pirmininkas dėl infekcijos paguldytas į ligoninę. Būklė – stabili, gerėjanti, kol kas laukiame kitų prognozių“, – Lrytas patvirtino Seimo pirmininko atstovė spaudai Gitana Letukienė.
Kokią infekciją „pasigavo“ J.Olekas, jo komanda nežino. Tikisi, kad į darbus jis sugrįš dar šią savaitę.
J.Olekas šeštadienį nedalyvavo ir Lietuvos socialdemokratų tarybos posėdyje, kuriame nuspręsta tęsti darbus su „Nemuno aušra“, atsiimant iš jų Kultūros ministeriją.
Seimo pirmininko pareigose J.Oleką laikinai pavaduos Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė.
Spalio 30 dieną J.Olekas švęs 70-metį.
Juozas OlekasLigoninėinfekcija
