Suglumino naktinis S. Jakeliūno įrašas apie susitarimą su R. Žemaitaičiu: sako, kad tai buvo pokštas

„Ar tapsiu ministru? R.Žemaitaitis pranešė neva sutaręs su premjere, kad maino Kultūros ministeriją į Socialinės apsaugos ir darbo. Ir pasiūlė man kandidatuoti į ministrus. Būti jo partijos kandidatu į energetikos ministrus prieš kurį laiką atsisakiau dėl per menkos savo kompetencijos, šiuo atveju sutikau, nes patirties ir žinių manau turiu pakankamai.
Prieš porą metų išleidau ir knygutę apie tai, kaip buvo vagiama iš senjorų. Deja, tai vyksta iki šiol, todėl su partijos pirmininku sutarėme, kad tai būtina stabdyti. Aptarėme ir konkrečius sprendimus dėl pensijų indeksavimo tvarkos pakeitimo, perteklinio „Sodros“ rezervo panaudojimo, spartesnio pensijų didinimo regionuose dirbusiems senjorams, antrosios pakopos (pseudo)reformos koregavimo ir pan.
Pakaks dengti valstybės biudžeto deficitą „Sodros“ pertkeliumi – senjorų pinigais! Kaip manote, ar mano kandidatūrai pritars prezidentas ir „visuomenininkai“?“ – tokį įrašą savo feisbuko paskyroje paskelbė S.Jakeliūnas.
Lrytas komentaro kreipėsi į premjerės Ingos Ruginienės atstovą Igną Dobrovolską. Šis tokią informaciją paneigė.
„Negaliu pasakyti, kas su kuo ir apie ką kalba, tačiau tai neturi nieko bendro su realybe. Jokių mainų, susijusių su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar bet kuria kita ministerija, nėra“, – Lrytas nurodė I.Dobrovolskas.
Nieko apie galimus mainus ar S.Jakeliūno kandidatūrą tikino negirdėjęs ir „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
„Ne, žinokite, aš tos informacijos nevaldau. Partija pas mus yra didelė, gal su kažkuo kalbėjosi, bet tikrai neatsakysiu už kažką. Kol kas negaliu tuo klausimu pateikti jokio komentaro. Aš pats gerbiamo Jakeliūno nepažįstu, tai aš tikrai su juo nekalbėjau“, – Lrytas teigė R.Puchovičius.
R.Žemaitaitis gyrė S.Jakeliūną, bet taip pat neigė jo įrašo turinį.
„Bet S.Jakeliūnas, galiu pridėti, (yra) labai aukšto rango specialistas ir žinių turintis asmuo, kuris galėtų drąsiai būti ministru“, – Delfi komentavo R.Žemaitaitis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą šiuo metu užima socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Ši ministerija „socdemams“ yra viena kertinių, todėl būtų sunku įsivaizduoti, kad jie galėtų ją kam nors atiduoti. Prieš J.Zailskienę šiai ministerijai vadovavo pati I.Ruginienė.
Be to, socialdemokratai aiškiai pasakė, kad pasiima Kultūros ministeriją iš „aušriečių“, bet jokių mainų nevykdys – už tai R.Žemaitaičiui esą jokios savo ministerijos neatiduos.
Lrytas pavyko susisiekti ir su pačiu S.Jakeliūnu:
– Skambinu dėl jūsų įrašo, kuris tiek reakcijų sukėlė. Čia pokštas ar tiesa?
– R.Žemaitaitis jau atsakė man atrodo. Ne, nebuvo tokio siūlymo. Apgaulė. (...)
– Norite pasakyti, kad čia jūsų juokas toks buvo?
– Taip.
– Jūs su R.Žemaitaičiu išvis nekalbėjote?
– Kažkada kalbėjome apie Energetikos ministeriją, ir ten paleido mano pavardę išvis su manimi nesuderinę. Tai čia mano toks kaip kerštas. Tai yra daugiau noras atkreipti dėmesį į „Sodros“ problemas. (...)
– Bet taip išeina, kad jūs pamelavote.
– Pamelavau? Nu tai taip – šmeižtas, melas, laukiu pretenzijų, bylų ar dar kažko. Pačiam man nelabai sekėsi kariauti su šmeižtu mano atžvilgiu. Nežinau, kas nukentėjo, jeigu pajuokavau.
– Tai pats R.Žemaitaitis, jei dabar turi teisintis. Neskambino dar jums?
– Mes su juo bendraujame savo režime ir puikiai vienas kitą suprantame. (...) Tai yra mano pokštas, palinkėjimas ir jums, kolegos žurnalistai, atkreipti dėmesį į rimtas „Sodros“ problemas.
– Patikslinkite, kai buvo kalbos dėl Energetikos ministerijos, R.Žemaitaitis jums siūlė tapti jų kandidatu?
– Buvo toks pokalbis, bet nieko rimto. Pasakiau, kad nesvarstysiu tokio dalyko, nes neturiu pakankamai kompetencijos. Skirtingai nuo viešųjų finansų. Tai tokie pokalbiai tarp mūsų kartais vyksta.
– Priminkit, ar jūs dabar priklausote kokiai nors politinei partijai? Ir ką dabar veikiate?
– Esu užsitarnavęs pensiją pensininkas. Ne, jokiai politinei partijai nepriklausau. Laisvas ir nepriklausomas, kaip ir buvau kažkada. (...)
Stasys JakeliūnasRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių