V. Adamkus išleistas iš ligoninės

Klinikų pranešime teigiama, jog pagerėjus sveikatos būklei, V. Adamkus išleidžiamas namo.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus sveikatos būklei pagerėjus po Santaros klinikose taikyto gydymo išleistas į namus“, – rašoma Santaros klinikų pranešime.
V.Adamkus Santaros klinikose atsidūrė prieš dvi savaites, kai penktadienį buvo nuvežtas į reanimaciją.
Tuomet skelbta, kad V.Adamkui rugsėjo 25 dieną pasidarė bloga ir jis kreipėsi į Santaros klinikas.
„Įtarus infekcinį susirgimą, V.Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti“, – tuo metu informavo medikai.