V. Adamkus išleistas iš ligoninės

2025 m. spalio 13 d. 15:57
Lrytas.lt
Pirmadienį Santaros klinikos paskelbė naujausią informaciją apie Valdo Adamkaus sveikatą.
Klinikų pranešime teigiama, jog pagerėjus sveikatos būklei, V. Adamkus išleidžiamas namo.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus sveikatos būklei pagerėjus po Santaros klinikose taikyto gydymo išleistas į namus“, – rašoma Santaros klinikų pranešime.
V.Adamkus Santaros klinikose atsidūrė prieš dvi savaites, kai penktadienį buvo nuvežtas į reanimaciją.
Tuomet skelbta, kad V.Adamkui rugsėjo 25 dieną pasidarė bloga ir jis kreipėsi į Santaros klinikas.
„Įtarus infekcinį susirgimą, V.Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti“, – tuo metu informavo medikai.
