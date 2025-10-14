Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
A. Skaisgirytė apie A. Merkel pasisakymus: buvusi kanclerė norėtų pateisinti tą, ką darė

2025 m. spalio 14 d. 09:08
Kalbėdama apie neva dėl Baltijos šalių ir Lenkijos kaltės nutrūkusius Europos ir Rusijos santykius, buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel bando pateisinti savo vykdytą politiką, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė.
„Tikrai nei Baltijos šalys, nei Lenkija nepritarė Minsko susitarimams – čia Merkel pasakė visišką teisybę. Mes tikrai nepritarėme, mums neatrodė, kad tai yra teisingas kelias, kad tai kelias, turintis perspektyvą. Vėliau, istorijos eigoje, paaiškėjo, kad eilinė kartą buvome teisūs“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Skaisgirytė, referuodama į 2014-ųjų Minsko susitarimą dėl paliaubų Ukrainoje.
„Žinoma, kad buvusi Vokietijos kanclerė, kuri tuo metu gana aktyviai dalyvavo visame procese, matyt, norėtų pateisinti tą, ką ji darė“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, spalio pradžioje Vengrijos leidiniui „Partizan“ buvusi Vokietijos kanclerė A. Merkel teigė, jog 2021 m. Lenkija ir Baltijos šalys nepalaikė iniciatyvos dėl tiesioginių derybų su Rusija.
Ji pabrėžė supratusi, kad Vladimiras Putinas „rimtai nebežiūri į Minsko susitarimus“.
„Štai kodėl norėjau naujo formato, kad Europos Sąjunga galėtų tiesiogiai kalbėtis su V. Putinu. Kai kurie žmonės tam nepritarė. Visų pirma, Baltijos valstybės, bet Lenkija irgi buvo prieš“, – kalbėjo A. Merkel.
A. Merkel Vokietijos kanclerės pareigas ėjo nuo 2005 m. lapkričio iki 2021 m. gruodžio.
