A. Skaisgirytė apie Palestinos pripažinimą: jeigu bus taika, valstybingumas ateis natūraliai

2025 m. spalio 14 d. 09:02
Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako šiuo metu nematanti sąlygų Palestinai vystytis kaip valstybei, nes tam pirmiausiai reikia pasiekti taiką regione.
„Jeigu bus taika, jeigu bus įmanomas taikus gyvenimas Vakarų krante ir Gazoje, jeigu Palestina galės vystytis normaliai kaip valstybė, tas valstybingumas natūraliai ir ateis. Dabar nematome, kad tam yra sąlygų“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė.
„Dabar problema, kad Palestina negali vystytis. Palestinos valdžia Ramaloje nekontroliuoja Gazos, nekontroliavo ir anksčiau. Gazą kontroliavo „Hamas“ – teroristinė organizacija. Tai apie kokią valstybę galima kalbėti, kai dalį jos kontroliuoja teroristinė organizacija?“ – retoriškai klausė ji.
Pasak jos, tvari taika būtų, jeigu regione esančios arabų šalys sutiktų nebeginkluoti „Hamas“ arba pasirašyti taikos susitarimus ir sukurti diplomatinius santykius su Izraeliu.
„Šito, deja, regione dar nėra pasiekta“, – pažymėjo prezidento patarėja.
ELTA primena, kad šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą ugnies nutraukimo ir įkaitų išlaisvinimo planą. Mainais į įkaitus Izraelis pažadėjo paleisti apie 2 tūkst. palestiniečių kalinių.
D. Trumpo 20 punktų planas Gazos Ruožui numato paliaubas, visų Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, „Hamas“ nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio pasitraukimą iš šios teritorijos.
Palestinos valstybę yra pripažinusios tokios šalys kaip Jungtinė Karalystė, Australija, Kanada, Portugalija ir Prancūzija.
