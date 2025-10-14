G. Nausėda apie sumažintą apsaugą S. Cichanouskajai: norima sudramatizuoti šį klausimą

„Iš šito klausimo nuolat skaldomos politinės malkos – nuo pat pradžių, chronologiškai. Mūsų tarnybos labai atsakingai įvertino tą grėsmės lygį arba saugumo lygį, kuris yra susijęs su ponios Cichanouskajos asmeniu ir jos komandos saugumo situacija. Ji iš tikrųjų yra pakitusi į gerąją pusę ir dėl to buvo rekomenduota ne atsisakyti apsaugos, tačiau pakeisti apsaugos režimą“, – antradienį Akmenės rajone žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Gaila, kad iš šito buvo padarytos toli siekiančios visokios politinės išvados, matyt, norint sudramatizuoti šitą klausimą. Ir dabar mes esame tokioje situacijoje, kokioje esame“, – pridūrė jis.
Prezidentas pabrėžia, kad Lietuva yra pasirengusi ir toliau suteikti prieglobstį S. Cichanouskajai ir jos komandai.
„Ponia Cichanouskaja ir jos komanda tebėra ir pageidaujami, ir laukiami Lietuvoje – mes tikrai visada esame pasirengę suteikti prieglobstį tiems žmonėms, kurie yra persekiojami. Ir tikiuosi, kad įvertinę visas aplinkybes jie nuspręs toliau pasilikti, dirbti savo opozicijos darbą Lietuvoje, o mes sudarysime tam visas būtinas sąlygas“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
Sprendimą kritikavo buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jo teigimu, tai yra šalies politikos apsisukimas 180 laipsnių kampu Baltarusijos opozicijos lyderės atžvilgiu. Anot buvusio užsienio reikalų ministro, tai gali sunaikinti Lietuvos kaip kovotojos už laisvę reputaciją, o to pasekmės gali būti pavojingesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės S. Cichanouskajos fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
Tuo tarpu Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavo, kad dėl sprendimo mažinti S. Cichanouskajos apsaugos lygį, šalies parama Baltarusijos opozicijai dėl to nesikeičia.
