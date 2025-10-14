G. Nausėda metė kaltinimus socialdemokratams, kad neišsprendžia R. Žemaitaičio problemos

„Visos tos problemos, kurias dabar patiriame yra susijusios su tuo, kad valdančiosios koalicijos pagrindinė partija niekaip jų nesprendžia. Tą sprendimą galima buvo padaryti ir, turbūt, daugelis aspektų, kurie dabar gerokai sujaukia mūsų politinį landšaftą – atkristų natūraliai“, – žurnalistams Akmenėje teigė G. Nausėda.
„Tą paraginau labai atsakingai įvertinti dar praėjusios savaitės pabaigoje, kada „Nemuno aušros“ lyderis vėl sau leido išsireiškimus, kurie niekaip negali būti toleruojami civilizuotoje šalyje ir kol kas sprendimai nėra padaryti. Kol jie nebus padaryti, mes turėsime pakankamai įtemptą politinę situaciją ir, galimas dalykas, naujus išsišokimus iš šių partijų vadovų“, – akcentavo jis.
Šalies vadovo teigimu, situacija valdančiojoje koalicijoje jau sulaukė ir Lietuvos sąjungininkų susidomėjimo.
„Antrinės problemos kyla dėl to, kad neišspręstas klausimas, ar šioje valdančiojoje koalicijoje, atsižvelgiant į tai, kas įvyko per pastarąsias savaites ir mėnesius, vis dar yra geležinė kantrybė ieškoti naujų problemų. (...) Tai, kas dabar vyksta, kas įvyko praėjusį penktadienį, atkreipia mūsų sąjungininkų dėmesį“, – svarstė G. Nausėda.
„Aš negąsdinu, tačiau aš noriu pasakyti, kad labai gerai pagalvokime. Mes, turbūt, norime, kad mūsų poligonai nebūtų tušti“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta anksčiau, šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Visgi, kol kas lieka neaišku, ką mainais gaus ministeriją praradusi „Nemuno aušra“.
ELTA primena, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarstė kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
