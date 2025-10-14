G. Paluckas – apie galimą apkaltą: nieko blogo nepadariau

„Ne, kodėl turėtų (kelti nerimą – ELTA). Aš nieko blogo nepadariau, tai yra politinis žaidimas ir politinio žaidimo taisyklės naudoti tuos instrumentus, kurie yra prieinami. Opozicija nori pažaisti apkaltą, galime pažaisti“, – žurnalistams Seime antradienį teigė G. Paluckas.
„Aš, tiesą pasakius, net nesigilinau ir nesidomėjau, ką jie ten yra prirašę savo apkaltos teikime ir kreipimesi. Tuos atsakymus, kuriuos turėjau į klausimus – esu pateikęs. Daugiau žaisti ir šokti pagal opozicijos dūdelę aš nematau reikalo“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, Seimo opozicija reikalauja į ketvirtadienį planuojamo plenarinio parlamento posėdžio darbotvarkę privalomai įtraukti klausimą dėl ekspremjero G. Palucko apkaltos. Raštą, adresuotą Seimo pirmininkui, pasirašė 47 opozicinėms konservatorių, liberalų bei „Vardan Lietuvos“ frakcijoms priklausantys politikai.
Pastaroji iniciatyva gimė po antradienio rytą vykusio Seimo seniūnų sueigos posėdžio, kurio metu valdančiųjų atstovai blokavo siūlymą įtraukti klausimą dėl socialdemokrato apkaltos į ketvirtadienį vyksiančio posėdžio darbotvarkę.
Rugpjūtį opozicijose esančios frakcijos surinko reikiamą 36 parašų kiekį, kad pradėtų apkaltos procedūras buvusiam premjerui G. Paluckui.
Kaip anksčiau teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, apkaltą palaiko ne tik trys opozicinės Seimo frakcijos, bet ir dalis valdančiųjų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nariai. Be to, konservatorius tikisi sulaukti ir socialdemokratų palaikymo.
Nežada perleisti savo bendrovių akcijų valdymo
Liepos pabaigoje atsistatydinęs premjeras G. Paluckas teigia, kad nebeketina perleisti savo bendrovių „Emus“ ir „Garnis“ akcijų valdymo. Anot jo, išnyko aplinkybės, kurios buvo sudariusios prielaidą tokį sprendimą priimti.
„Ne, nesu atsisakęs (akcijų valdymo – ELTA). Išnyko aplinkybės, kurios galimai galbūt sudarė prielaidas, kad būtų geriau atsisakyti“, – antradienį žurnalistams sakė G. Paluckas.
„Akcijų turėjimas pagal įstatymą ir pagal Konstituciją Seimo nariams nedraudžiamas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
