Į KT teisėjus teikiamas J. Sabatauskas nutraukė savo narystę socialdemokratų partijoje

„Aš išstojau dar prieš pateikimą. Jau bus praėjusios dvi savaitės“, – Eltai sakė J. Sabatauskas.
„Pateikimo metu jau buvau nebe narys“, – pabrėžė jis.
Buvęs socialdemokratas taip pat pažymėjo, kad nepavykus tapti KT teisėju, į partiją sugrįžti būtų sudėtinga.
„Būtų sudėtinga sugrįžti į partiją dėl procedūrų, nes statutas sako, kad išstojus iš partijos tik po dviejų metų galima“, – teigė J. Sabatauskas.
Kaip ELTA jau skelbė, J. Sabatauskas jau buvo susistabdęs savo narystę partijoje.
ELTA primena, kad J. Sabatausko kandidatūra į KT teisėjus buvo pateikta rugsėjo 30 d.
Sprendimą siūlyti socialdemokratams ilgus metus priklausiusio J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus kritiškai vertina opozicija bei teisės ekspertai. Pasak jų, tai yra KT politizavimas ir diskreditavimas.
Panašiai Seime kalbėta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) vadovas Stasys Šedbaras.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.