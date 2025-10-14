Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienės patarėjas kartoja: premjerė kandidato į kultūros ministrus ieškos pati

2025 m. spalio 14 d. 19:48
Vygantas Tuzas
Premjerei Ingai Ruginienei nebuovo pateiktas joks naujas „Nemuno aušros“ kandidatas į kultūros ministrus, o tinkamo pretendento užimti minėtas pareigas ministrė pirmininkė ieškos pati, sako jos patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Daugiau nuotraukų (9)
„Joks kandidatas premjerei nebuvo pateiktas. Kaip pirmadienį kalbėjau tiek aš, tiek pati ministrė pirmininkė, kandidato į kultūros ministrus ji ieškos pati ir dėl to prisiima atsakomybę“, – Eltai pateiktame komentare teigia I. Dobrovolskas.
Anksčiau pirmadienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis sakė, kad jo vedama partija kartu su premjere I. Ruginiene ieškos kandidato į naujuosius kultūros ministrus. Pasak parlamentaro, pažadą dėl bendro socialdemokratų ir „aušriečių“ kandidato jis buvo išgirdęs iš pačios Vyriausybės vadovės.
Savo ruožtu Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė teigė, kad „Nemuno aušra“ pateikė ministrei pirmininkei potencialų kandidatą į Kultūros ministerijos vadovo pareigas.
„Premjerei yra pateiktas kandidatas. Aš jo tikrai neįvardinsiu. Tikimės, kad bus surastas sprendimas, kad būtų surastas ir pateiktas tas bendras kandidatas. (…) Pirmadienį įvyko susitikimas, po kurio kandidatas buvo pateiktas“, – žurnalistams sakė D. Žebelienė.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
Inga RuginienėKultūros ministerijaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.