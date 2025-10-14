I. Ruginienės patarėjas kartoja: premjerė kandidato į kultūros ministrus ieškos pati

„Joks kandidatas premjerei nebuvo pateiktas. Kaip pirmadienį kalbėjau tiek aš, tiek pati ministrė pirmininkė, kandidato į kultūros ministrus ji ieškos pati ir dėl to prisiima atsakomybę“, – Eltai pateiktame komentare teigia I. Dobrovolskas.
Anksčiau pirmadienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis sakė, kad jo vedama partija kartu su premjere I. Ruginiene ieškos kandidato į naujuosius kultūros ministrus. Pasak parlamentaro, pažadą dėl bendro socialdemokratų ir „aušriečių“ kandidato jis buvo išgirdęs iš pačios Vyriausybės vadovės.
Savo ruožtu Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė teigė, kad „Nemuno aušra“ pateikė ministrei pirmininkei potencialų kandidatą į Kultūros ministerijos vadovo pareigas.
„Premjerei yra pateiktas kandidatas. Aš jo tikrai neįvardinsiu. Tikimės, kad bus surastas sprendimas, kad būtų surastas ir pateiktas tas bendras kandidatas. (…) Pirmadienį įvyko susitikimas, po kurio kandidatas buvo pateiktas“, – žurnalistams sakė D. Žebelienė.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
