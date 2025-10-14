Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
J. Olekas išleistas iš ligoninės

2025 m. spalio 14 d. 16:15
Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas antradienį popiet išleistas iš ligoninės, portalui Lrytas pranešė jo patarėja Gitana Letukienė.
„Sveikatos būklei pagerėjus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien išvyksta iš ligoninės“, – Lrytas nurodė ji.
J.Olekas antradienį vis dar nepasirodė parlamento posėdžiuose, nors jo darbotvarkėje buvo nurodyta kitaip. Politikas netrukus turėtų sugrįžti į darbus.
Seimo vadovas ligoninėje dėl infekcijos atsidūrė praėjusią savaitę, penktadienį.
Pirmadienį politiko atstovai tvirtino, kad jo būklė – stabili.
„Taip, Seimo pirmininkas dėl infekcijos paguldytas į ligoninę. Būklė – stabili, gerėjanti, gydymo eiga dar vertinama medikų“, – Lrytas komentavo G.Letukienė.
Kokią infekciją „pasigavo“ J.Olekas, jo komanda neatskleidžia.
J.Olekas šeštadienį nedalyvavo ir Lietuvos socialdemokratų tarybos posėdyje, kuriame nuspręsta tęsti darbus su „Nemuno aušra“, atsiimant iš jų Kultūros ministeriją.
Seimo pirmininko pareigose J.Oleką laikinai pavaduoja Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė.
Spalio 30 dieną politikas švęs 70-metį.
