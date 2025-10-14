J. Olekas išleistas iš ligoninės

„Sveikatos būklei pagerėjus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien išvyksta iš ligoninės“, – Lrytas nurodė ji.
J.Olekas antradienį vis dar nepasirodė parlamento posėdžiuose, nors jo darbotvarkėje buvo nurodyta kitaip. Politikas netrukus turėtų sugrįžti į darbus.
Seimo vadovas ligoninėje dėl infekcijos atsidūrė praėjusią savaitę, penktadienį.
Pirmadienį politiko atstovai tvirtino, kad jo būklė – stabili.
„Taip, Seimo pirmininkas dėl infekcijos paguldytas į ligoninę. Būklė – stabili, gerėjanti, gydymo eiga dar vertinama medikų“, – Lrytas komentavo G.Letukienė.
Kokią infekciją „pasigavo“ J.Olekas, jo komanda neatskleidžia.
J.Olekas šeštadienį nedalyvavo ir Lietuvos socialdemokratų tarybos posėdyje, kuriame nuspręsta tęsti darbus su „Nemuno aušra“, atsiimant iš jų Kultūros ministeriją.
Seimo pirmininko pareigose J.Oleką laikinai pavaduoja Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė.
Spalio 30 dieną politikas švęs 70-metį.
Juozas OlekasSveikatabūklė
