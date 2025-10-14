M. Sinkevičius praskleidė „karščiausio“ ministro paieškų dilemą ir kas apramino R. Žemaitaitį

Seime antradienį pasirodęs socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius nurodė, kad jokių svarstymų, kas galėtų atitekti „Nemuno aušrai“ už iš jų atimtą Kultūros ministeriją, nėra. O prašymų ar buvo? Jei ir buvo, „socdemų“ lyderis tikino apie juos nežinąs – esą jie galbūt pasiekė premjerę I.Ruginienę.
Ar tai teisinga? Pasiimti, o mainais nieko neduoti?
„Tas teisingumo klausimas gali kilti, bet, man atrodo, buvo teisinga turėti lūkestį, kad visiems atsakingai bus pateiktas tinkantis, profesionalus ministras. Ko nebuvo. Turbūt galima pasidaryti išvadas? Mes pasidarėme, kad reikia padėti. Tai ir padedame“, – aiškino M.Sinkevičius.
Premjerė, anot jo, turi kelias kandidatūras, kas galėtų užimti kultūros ministro postą.
„Matyt, premjerė dar kurį laiką užtruks. Tikiuosi, kad tas procesas labai į tolį nenusikels. Vėlgi, procesas yra politinis, kadangi globon perėmėme Kultūros ministeriją, mūsų partijos statutas sako, kad reikėtų aptarti tą kandidatūrą prezidiume. Tai ir padarysime artimiausiu metu. Bet kol kas premjerė neindikuoja esanti pasiruošusi pristatyti ir aptarti su partija tą kandidatūrą, kurią norėtų teikti ir prezidentui“, – nurodė socialdemokratų lyderis.
Dar iki ministerijų mainų kultūros ministro portfelis buvo atitekęs socialdemokratei V.Aleknavičienei. Ji jau buvo praėjusi ir prezidento filtrą. Šeštadienį pati I.Ruginienė bendražygę įvardijo kaip geriausią variantą, tai kam dar reikia kitų?
„Manau, kad ta pavardė niekur nedingo, ji vis dar aktuali. Gal premjerė turi ir kitų variantų. Tikiu, kad susitiks, apsitars ir priims sprendimą. V.Aleknavičienė, manau, vis dar potencialių kandidatų sąraše“, – pažymėjo M.Sinkevičius.
Jis neslėpė gavęs kai kurių partiečių laišką, kuriame buvo kaip galimi variantai į ministrus įrašyti ir buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis, ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
„Pasiūlymų koncertas. Premjerė apsispręs, kuris tinkamiausias. Ji jau pasakė šiek tiek, pagyrė. Ji nepasakė, kad jau teiks, pasakė, jog geriausias kandidatas būtų V.Aleknavičienė. Ar ras dar geresnių už V.Aleknavičienę – aš nežinau. Dar luktelkime“, – paprašė „socdemų“ pirmininkas.
M.Sinkevičius sutinka su I.Ruginiene, kad geriausia kandidatė būtų V.Aleknavičienė, kaip pabrėžė jis, jau praėjusi prezidento skaistyklą, o partija esą jai turi grąžinti ir moralinę skolą.
Socialdemokratų lyderis atkreipė dėmesį, kad jo vedama politinė jėga sieks maksimaliai atliepti protestuojančios kultūros bendruomenės reikalavimus. Vis tik, politikas kol kas tvirtai negalėjo garantuoti, kad būsimojo kultūros ministro politinėje komandoje „aušriečių“ nebus.
„Luktelkime iki tol, kol atsiras ministras. Pakalbėsime apie komandą. Ką kultūros ir pilietinė visuomenė prašo, sako – girdime. Manau, kad išpildysime norus maksimaliai“, – sakė M.Sinkevičius.
„A priori pasakyti būsimam ministrui, kad tu imk, neimk arba bus tiktai tokie ar kitokie, ar nepartiniai, ar partiniai, ar kažkokie (viceministrai, – Lrytas) – luktelkime“, – dar kartą paragino jis.
Politikas teigė nuo šeštadienio, kai partijos taryba priėmė sprendimą atimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“, su R.Žemaitaičiu nesusitikęs. Bet esą nuolat bendrauja telefonu. Paskambins jam ir šiandien vakare, po „Nemuno aušros“ frakcijos pasitarimo dėl pastarųjų įvykių. Teirausis, kokios nuotaikos.
„Jis buvo informuotas. Mes gi susirašinėjame, susiskambiname. Faktas, kad ir premjerė pirmadienį buvo susitikusi su R.Žemaitaičiu, tai kalbėjo apie tai. (...) Pokalbiai vyksta. Niekas nenutrūko, nėra jokios tylos ar ore tvyrančios įtampos tarp koalicijos partnerių“, – akcentavo M.Sinkevičius.
Atėmus ministeriją, koalicinė sutartis, pasak socialdemokrato, nėra pažeista. Šie klausimai esą galės būti aptarti ir koalicinėje taryboje, kurią ragina sušaukti valstiečiai.
„Tokia koalicija gali gyvuoti trejus metus, gali gyvuoti ir tris valandas, tris dienas ar tris savaites. Nuo žanro gali priklausyti. Tikėjimo klausimas yra labai subjektyvus“, – paklaustas, ar tiki, kad tokia valdančioji dauguma gali ilgai išsilaikyti, atsakė jis.
Ar „Nemuno aušrą“ koalicijoje vis dar laiko tik dėl biudžeto priėmimui reikalingų balsų?
„Ne, laikome dėl bendros programos ir bendrų darbų“, – nukirto M.Sinkevičius.
Jis patikino, kad sprendimui atimti ministeriją iš „Nemuno aušros“ prezidento Gitano Nausėdos pareiškimas, jog netvirtins „aušriečių“ teiktų kandidatų, įtakos neturėjo: „Ne, prezidentas nėra mūsų partijos narys.“
Ką šeštadienį socialdemokratai parašė ar pasakė R.Žemaitaičiui, kad jau kelias dienas jis toks ramus ir sukalbamas?
„Nežinau, gal jis išsiliejo šokių aikštelėje, pailsėjo, išliejo savo energiją sportinių šokių veiksmais. Aš nesijaučiu prie to prisidėjęs“, – ironizavo M.Sinkevičius, omeny turėdamas politiko pasidalintus vaizdus iš privačios šventės.
Beje, „socdemas“ neslėpė, kad frakcijos nariai palaiko gerus ryšius su pavieniais „aušriečiais“, ir neatmetė, jog socialdemokratų frakcija kažkada gali padidėti.
„Mes džiugiai papildytume savo gretas, jeigu būtų norinčių. Aišku, face control vykdysime. Bet durys neužrakintos. Turbūt ne vieną priimtume“, – teigė M.Sinkevičius, užsimindamas, kad vyksta įvairios diskusijos.
„Nemuno aušrą“ šeštadienį palikęs Dainius Varnas esą į frakciją dar nesiprašė, nebent pats M.Sinkevičius to nežino.
Su keliais „aušriečiais“ tuomet tą kavą ar arbatą jau geria?
„Aš geriu tik su savais – su 52“, – nusijuokė „socdemas“.
Mindaugas SinkevičiusRemigijus ŽemaitaitisInga Ruginienė
