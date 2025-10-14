Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

R. Žemaitaičio „taikos avinėlio“ amplua įtikino ne visus: uždavinys – visai kitoks?

2025 m. spalio 14 d. 09:23
Po ilgų kovų, įvykusių ministerijų mainų ir kilusių protestų Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) šeštadienį galiausiai nusprendė iš „Nemuno aušros“ atsiimti Kultūros ministeriją.
