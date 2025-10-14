Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. spalio 14 d. 09:23
R. Žemaitaičio „taikos avinėlio“ amplua įtikino ne visus: uždavinys – visai kitoks?
2025 m. spalio 14 d. 09:23
Lrytas Premium nariams
Po ilgų kovų, įvykusių ministerijų mainų ir kilusių protestų Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) šeštadienį galiausiai nusprendė iš „Nemuno aušros“ atsiimti Kultūros ministeriją.
Nemuno aušra
Remigijus Žemaitaitis
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
