R. Žemaitaitis sureagavo į bendražygio pasitraukimą iš „Nemuno aušros“

Antradienio rytą „aušriečių“ frakcijos nariai rinkosi aptarti susidariusią politinę situaciją, kolegos pasitraukimą, atimtą Kultūros ministeriją.
Po frakcijos susitikimo R.Žemaitaitis tikino, kad daugiau „aušriečių“ įspėjimų, kad jie ketina trauktis iš „Nemuno aušros“ po jų vedlio pareiškimų, negirdėjo.
„Tikrai ne. Nes mums ir Dainius (Varnas – Lrytas) yra stebuklai – dar 20 minučių prieš dalina laikraščius, geria kavą su partijos nariais ir nusiteikęs imti valdžią Kaune. Po 20 minučių sako, kad aš išeinu iš frakcijos“, – kalbėjo R.Žemaitaitis.
Paklaustas, tai kas tuomet galėjo nulemti tokį sprendimą, R.Žemaitaitis tikino nežinantis, ir nurodė, kad dar pasikalbės su Dainiumi.
Tačiau „aušriečių“ vedlys ganėtinai griežtai sureagavo į D.Varniaus pareiškimą, esą šis pasiliktų „Nemuno aušros“ frakcijoje, jeigu pasikeistų frakcijos seniūnas – R.Žemaitaitis.
„Jis gali Mišrioje grupėje kelti sąlygas. Čia ne sąlygų susirinkome kelti. Jis pateko pagal „Nemuno aušros“ sąrašą, „Nemuno aušra“ kandidatavo, agitavo už jį, ir „Nemuno aušra“ nusprendė – ne aš, ne Petras, ne Tadas“, – aiškino R.Žemaitaitis.
Tiesa, R.Žemaitaitis pripažino, kad frakcijos nariai išreiškė jam priekaištų.
„Kad išreiškė, tai išreiškė. Sakė šiek tiek geresniam pabūti“, – kalbėjo politikas.
Paklaustas, dėl ko konkrečiai jam buvo priekaištaujama, R.Žemaitaitis ilgai tylėjo ir galiausiai tiesiai neatsakė.
„Dėl ko? Ramesniam paprašė pabūti“, – nurodė jis.
Spręs dėl reakcijos
Antradienį po vakarinio Seimo posėdžio „Nemuno aušros“ nariai rinksis dar kartą, ir tuomet jau kalbės apie galimą reakciją į socialdemokratų sprendimą atsiimti Kultūros ministeriją.
R.Žemaitaitis nurodė, kad pirmadienį kalbėjosi su premjere Inga Ruginiene, o jokio sprendimo dar nėra, tačiau tuo pačiu politikas pabrėžė, kad koalicija toliau egzistuoja ir dirba.
„Nepaisant to, kad bando siūbuot, laivuot, dar kažką daryti. Viskas tvarkoje. Svarbu nepaskleisti melagingos informacijos kaip apie Juozą Statkevičių, kad jis jau išvažiuoja į Angliją dirbti ar kur“, – ironizavo jis.
Tačiau paklaustas apie socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus žodžius, kad socialdemokratai sieks atliepti protestuojančios kultūros bendruomenės norą, kad nebūtų „Nemuno aušros“ asmenų Kultūros ministerijos komandoje, ir ar tai realu, kad tikrai nebus jo partijos atstovų šioje ministerijoje, R.Žemaitaitis jau perėjo prie kalbų apie galimą pasitraukimą iš koalicijos.
„Gali būti, kad sausio mėnesį „Nemuno aušros“ ir koalicijoje nebus. Jeigu pradėsime kalbėtis kas, kam, kur realu, kam nerealu – manau, kad ne taip reikėtų kalbėtis.
Reikėtų žiūrėti ir rasti bendrus sprendimus. Aš bent jau nesakau, ar gali būti, kad viena ar kita politinė jėga galėtų kažkur būti. Tokių sąlygų nekeliame, dabar sąlyga yra važiuoti į priekį ir dirbti“, – teigė R.Žemaitaitis.
Paklaustas, kodėl sausio mėnesį, R.Žemaitaitais atsakė taip: „Tuo gyvenimas įdomus“.
Dar kartą paprašytas patikslinti, ar partijoje vyksta diskusijos apie pasitraukimą, jis jau kalbėjo kiek kitaip?
„Ar sakiau, kad gali būti? Sakau, gali būti ir kad koalicija gali keistis. Viskas“, – atsakė jis.
