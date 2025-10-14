Socialdemokratas sureagavo į „Nemuno aušros“ keliamus klausimus dėl Ukrainos vėliavos Seime: užsičiaupkit

„Nemuno aušra“ toliau rodo nagučius, ir dabar vėl griebiasi Ukrainos vėliavos temos. Apgailėtina, kai nuo dėmesio priklausomi populistai viską ir bet ką paverčia provokavimo įnagiu. Ukrainos vėliava yra mūsų (solidarumo) vėliava. Tad mandagiai kreipiuosi į „Nemuno aušros“ paskyrą feisbuke: užsičiaupk“, – savo „Facebook“ paskyroje antradienį rašė K. Vilkauskas.
Socialdemokratas tokia mintimi pasidalino po to, kai „Nemuno aušra“ savo „Facebook“ profilyje paskelbė įrašą, kritikuojantį Seime kabančią Ukrainos vėliavą.
„Kiek turime vėliavos spalvų? Iš tiesų taip nejauku, kai vieni žmonės komentaruose klausia, kokia iš tiesų yra Lietuvos vėliava. Seime viena šalia kitos kabo dviejų valstybių vėliavos. Dar kiti sugalvoja visokių epitetų – penkiaspalvė, o gal Azerbaidžano – mėlyna, raudona, žalia?
Kartais diskusijos pakrypsta ir į patyčių pusę, bet ar tikrai tie prieštaraujantys yra tokie neteisūs? Juk jie prašo savo vėliavos, o ne kokios Rusijos? O užsipuolami, lyg kas mojuotų raudonu skuduru“, – rašoma „Nemuno aušros“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Suprantamas yra Ukrainos palaikymas, bet ar tikrai visur šalia savo vėliavos privalome teisiškai naudoti ir kitos valstybės vėliavą? Ką apie situaciją galime pasakyti iš teisinės pusės? Mūsų įstatymo 12 str. 2 dalis leidžia naudoti kitų valstybių vėliavas, bet tik laikinai“, – pabrėžė partija.
Prieš kelias savaites viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, kai Kultūros ministerijoje buvo patrauktos Ukrainos vėliavos. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo padaryta vykdant žodinį tuometinio ministro „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus pavedimą.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius praeitą savaitę pranešė atsistatydinantis.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Nemuno aušraUkraina
Rodyti daugiau žymių