Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R. Grigalienei pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

Anot STT, ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. Grigalienė, eidama Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, 2019–2022 m. galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jos, kaip tarybos narės išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Kaip pranešė tarnyba, tokiu būdu R. Grigalienė galimai apgaule įgijo 3 405 eurus.
„Jai pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais“, – skelbia STT.
Grigalienė iš pareigų nesitraukia
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas Justinas Argustas Eltai teigė, kad R. Grigalienė, nepaisant teisėsaugos įtarimų, toliau darbuosis viceministrės pareigose.
„Vyksta teisinis procesas. Įtarimų pareiškimas dar nėra galutinis nuosprendis. Gyvename teisinėje valstybėje ir esame matę įvairių baigčių tokiose ir panašiose bylose, tad palaukime galutinių ir neskundžiamų teismų sprendimų ir tada atitinkamai bus priimti sprendimai. (...) Savo darbą R. Grigalienė tęsia“, – tvirtino J. Argustas.
Anot jo, R. Grigalienė nesutinka su jai pareikštais įtarimais ir ketina savo teises ginti teisme.
„Viceministrė mano, kad jai reiškiami įtarimai nepasitvirtins“, – tvirtino ministerijos atstovas.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
