Valdantieji blokavo G. Palucko apkaltos klausimą

Tokį prašymą Seimo seniūnų posėdyje pateikė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, apie tai, kad iniciatyva dėl G. Palucko apkaltos bus įtraukta į ketvirtadienio Seimo posėdžio darbotvarkę, buvo kalbėta su Seimo pirmininku Juozu Oleku.
„(Seimo – ELTA) pirmininkas sakė, kad kalbėsis ir sugrįš su atsakymu. Supratau, kad nesikalbėjo ir nesugrįžo su atsakymu, tai mes prašome įtraukti į ketvirtadienio darbotvarkę apkaltos klausimą“, – nurodė L. Kasčiūnas.
Savo ruožtu socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė teigė neturinti informacijos apie tokį konservatoriaus ir Seimo pirmininko pokalbį ir pasiūlė dėl klausimo balsuoti.
Vis dėlto, opozicija tikino, jog tokiu būdu pažeidžiamos procedūros, nes, pasak jų, Seimo statutas numato, jog apkaltos procedūrą svarstyti privalu, todėl šis klausimas į darbotvarkę turėtų būti įtrauktas automatiškai.
„Apkaltos klausimas turi specifinę procedūrą. Yra surinkti reikiami 36 parašai. Kai tie parašai surenkami, yra informuojami Seimo nariai – aš nežinau, ar buvo tas informavimas atliktas – ir yra sudarinėjama specialioji komisija“, – teigė konservatorius Mindaugas Lingė.
„Čia yra (Seimo – ELTA) statuto 231 straipsnis, kurio privalu laikytis, o ne balsavimu „noriu nenoriu“ pradėti tokias procedūras nuo politinės konjunktūros norų“, – tęsė jis.
Liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen antrino kolegai konservatoriui teigdama, jog ne seniūnų sueiga turi spręsti dėl tokio klausimo įtraukimo.
„Mes ne tokiu keliu einame, ne tas žanras. Nėra taip, kad seniūnų sueiga apsisprendžia dėl įtraukimo. Jeigu yra surinkti parašai, automatiškai įtraukiama (į darbotvarkę – ELTA)“, – piktinosi V. Čmilytė-Nielsen.
„Jūs galite apsispręsti, kad apkalta bus 2028 m. rugsėjo 30 d., bet tai mums netiks. Yra parašai surinkti ir jūs tada privalote traukti. Ką mes čia darome apskritai?“ – kėlė klausimą ji.
Savo ruožtu O. Leiputė tikino, kad apkaltos klausimas bus įtrauktas į Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę, tačiau balsavimas reikalingas nuspręsti, ar reikia tai daryti būtent šį ketvirtadienį.
„Ketvirtadienio darbotvarkė yra labai įtempta, suplanuota, todėl balsavimo būdu prašome apsispręsti ir netrukdyti sakyti pavardes dėl balsavimo, dėl pačio klausimo įtraukimo“, – kalbėjo socialdemokratė.
Už klausimo į ketvirtadienio posėdžio įtraukimą balsavo 6 parlamentarai, 12 buvo prieš, o dar 2 susilaikė.
Kaip jau buvo skelbta, opozicijose esančios frakcijos surinko reikiamą 36 parašų kiekį, kad pradėtų apkaltos procedūras buvusiam premjerui G. Paluckui.
Kaip anksčiau teigė L. Kasčiūnas, apkaltą palaiko ne tik trys opozicinės Seimo frakcijos, bet ir dalis valdančiųjų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nariai. Be to, konservatorius tikisi sulaukti ir socialdemokratų palaikymo.
ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
Gintautas PaluckasLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)apkalta
